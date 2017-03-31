Челябинские автосалоны вошли в картельный сговор ради контракта с правительством

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское УФАС раскрыло сговор на аукционе Управления делами губернатора и правительства Челябинской области – три автосалона пошли на нарушение Закона о защите конкуренции ради контракта на 5 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Картель трех компаний выявлен антимонопольной службой на конкурсе по оказанию услуг по техобслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей Toyota и Lexus. Начальная цена аукциона, организованного в конце 2015 года, составила 5 млн рублей.

ООО «Эра», ООО Строительная компания «Магма» и ООО «Тотачи-Сервис» при участии в торгах действовали по определенной схеме для заключения контракта ООО «Тотачи-Сервис» с заказчиком по наиболее выгодной цене. Для реализации замысла фирмам нужно было вывести из торгов официального дилера автомобилей данных марок ООО «Сейхо Моторс Сервис Ист» и специализирующееся на их ремонте ООО «Уральский технический центр».

Для этого «Эра» и «Магма» вслед за ценовым предложением «Тотачи-Сервис», снижавшим предложения добросовестных участников (минус 29,5% от начальной цены), предлагали еще меньшую цену (минус 58,5%). При этом вторые части заявок «Эра» и «Магма» не соответствовали требованиям документации об аукционе. Они заранее знали, что будут отклонены заказчиком из-за несоответствия заявок и, значит, лучшее ценовое предложение будет принадлежать «Тотачи-Сервис».

Антиконкурентная стратегия компаний привела к желаемому результату. «Уральский технический центр» и «Сейхо Моторс Сервис Ист» отказались от дальнейшей борьбы. Их участие стало нецелесообразным и экономически невыгодным, поскольку для получения контракта им необходимо было предложить еще меньшую цену. В итоге контракт был заключен с «Тотачи-Сервис».

Подтверждением незаконного поведения компаний стали также выявленные Челябинским УФАС России факты участия «Эры» и Строительной компании «Магма» в торгах с одного IP-адреса и указание в заявках одного и того же контактного номера телефона. Кроме того, основная деятельность данных компаний связана со сферой строительства, а не ремонтом машин. Из трех участников картеля только «Тотачи-Сервис», заранее определенный потенциальным победителем, специализируется на техобслуживании и ремонте легковых автомобилей.

Челябинское УФАС России признало ООО «Эра», Строительную компанию «Магма» и ООО «Тотачи-Сервис» нарушившими требования Закона о защите конкуренции. Им грозит штраф от 50 до 250 тыс. рублей.