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Агентство новостей Доступ 1 31 марта 2017 года, 10:25

ЧМК изготовил более 200 тонн арматуры для строительства первого в России ветропарка


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) изготовил более 200 тонн арматуры для строительства первого в России ветропарка в Ульяновской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ветропарк – это ветряная электростанция из нескольких генераторов, объединенных в единую сеть. Первый в России ветропарк на 35 МВт в районе села Красный Яр будет состоять из 14 генераторов.

Арматура для объектов строительства ветропарка поставлена заказчику сбытовым подразделением Группы Мечел – компанией «Мечел-Сервис». Это будет первый в России крупный оптовый ветропарк. Объект строится под руководством АО «Роснано» при участии международной компании «Фортум».

Высота возводимых башен – 88 метров, длина каждой лопасти – 53,8 метра, диаметр ротора – 110 метров. Пуск электростанции запланирован на вторую половину 2017 года. Планируется, что мощность второй очереди ветропарка составит уже 300 МВт.

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Теги: мечел, чмк, новости челябинска, промышленность челябинской области
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