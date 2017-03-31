ЧМК изготовил более 200 тонн арматуры для строительства первого в России ветропарка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) изготовил более 200 тонн арматуры для строительства первого в России ветропарка в Ульяновской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ветропарк – это ветряная электростанция из нескольких генераторов, объединенных в единую сеть. Первый в России ветропарк на 35 МВт в районе села Красный Яр будет состоять из 14 генераторов.

Арматура для объектов строительства ветропарка поставлена заказчику сбытовым подразделением Группы Мечел – компанией «Мечел-Сервис». Это будет первый в России крупный оптовый ветропарк. Объект строится под руководством АО «Роснано» при участии международной компании «Фортум».

Высота возводимых башен – 88 метров, длина каждой лопасти – 53,8 метра, диаметр ротора – 110 метров. Пуск электростанции запланирован на вторую половину 2017 года. Планируется, что мощность второй очереди ветропарка составит уже 300 МВт.