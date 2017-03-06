Нашествие клещей оставит непривитых детей без турпоходов на Южном Урале
На Южном Урале детям без прививок от клещевого энцефалита придется забыть об организованных туристических походах летом 2017 года – ужесточение мер потребовалось после смерти трех человек от инфекции прошлым летом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Главный государственный санитарный врач области подписал приказ, запрещающий руководству предприятий, учреждений и организаций всех видов собственности участие в турпоходах, экскурсиях, спортивных соревнованиях на открытой природе, в благоустройстве и очистке территорий детей и подростков, не привитых от клещевого энцефалита.
Начальство турбаз должно провести качественную расчистку и дератизацию, акарицидную обработку баз и прилегающих территорий на расстоянии не менее 50 метров.
Экскурсии, походы и прогулки за пределы загородных лагерей для детей запрещены в течение всей оздоровительной кампании.
Столь суровые меры потребовались в связи с сохранением сложной эпидситуации по клещевым инфекциям. Заболеваемость энцефалитом увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом. В 2016 году выявлено три летальных исхода от клещевого вирусного энцефалита у непривитых взрослых. В 2016 году от укусов клещей пострадали 15 тыс. 882 человека.
Чтобы защитить себя от клещевого энцефалита, необходимо сделать две прививки с интервалом 30 дней до начала активности клещей. Имеющим вакцинальный комплекс − две прививки с интервалом в 30 дней и ревакцинацию через год − необходимо не пропустить очередную ревакцинацию, которая проводится в виде однократной прививки каждые три года.
Отпуск вакцины осуществляется по рецепту врача при соблюдении «холодовой цепи» (необходимо взять бытовой термос) и с учетом противопоказаний. Всю информацию о сроках и условиях вакцинации можно получить в поликлиниках по месту жительства.
Медики напоминают жителям области, что крайне важно быть бдительными и стараться не допустить присасывания клеща. Отправляясь на природу или в лесопарковые зоны, стоит надевать одежду, плотно закрывающую кожу, использовать репелленты, регулярно осматривать себя и своих спутников. В случае если паразит все-таки укусил, нужно немедленно обратиться в травмпункт, также очень желательно сдать клеща на исследование. Это поможет выяснить, переносчиком какой инфекции он является, и правильно выбрать тактику лечения.