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Агентство новостей Доступ 1 6 марта 2017 года, 10:09

Нашествие клещей оставит непривитых детей без турпоходов на Южном Урале


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале детям без прививок от клещевого энцефалита придется забыть об организованных туристических походах летом 2017 года – ужесточение мер потребовалось после смерти трех человек от инфекции прошлым летом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Главный государственный санитарный врач области подписал приказ, запрещающий руководству предприятий, учреждений и организаций всех видов собственности участие в турпоходах, экскурсиях, спортивных соревнованиях на открытой природе, в благоустройстве и очистке территорий детей и подростков, не привитых от клещевого энцефалита.

Начальство турбаз должно провести качественную расчистку и дератизацию, акарицидную обработку баз и прилегающих территорий на расстоянии не менее 50 метров.

Экскурсии, походы и прогулки за пределы загородных лагерей для детей запрещены в течение всей оздоровительной кампании.

Столь суровые меры потребовались в связи с сохранением сложной эпидситуации по клещевым инфекциям. Заболеваемость энцефалитом увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом. В 2016 году выявлено три летальных исхода от клещевого вирусного энцефалита у непривитых взрослых. В 2016 году от укусов клещей пострадали 15 тыс. 882 человека.

Чтобы защитить себя от клещевого энцефалита, необходимо сделать две прививки с интервалом 30 дней до начала активности клещей. Имеющим вакцинальный комплекс − две прививки с интервалом в 30 дней и ревакцинацию через год − необходимо не пропустить очередную ревакцинацию, которая проводится в виде однократной прививки каждые три года.

Отпуск вакцины осуществляется по рецепту врача при соблюдении «холодовой цепи» (необходимо взять бытовой термос) и с учетом противопоказаний. Всю информацию о сроках и условиях вакцинации можно получить в поликлиниках по месту жительства.

Медики напоминают жителям области, что крайне важно быть бдительными и стараться не допустить присасывания клеща. Отправляясь на природу или в лесопарковые зоны, стоит надевать одежду, плотно закрывающую кожу, использовать репелленты, регулярно осматривать себя и своих спутников. В случае если паразит все-таки укусил, нужно немедленно обратиться в травмпункт, также очень желательно сдать клеща на исследование. Это поможет выяснить, переносчиком какой инфекции он является, и правильно выбрать тактику лечения.

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Теги: клещи, клещевой энцефалит, новости челябинска
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