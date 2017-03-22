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Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 17:26

Водитель, протаранивший скорую в Челябинске, сядет на 8 с половиной лет


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске вынесен приговор водителю, который, будучи пьяным, протаранил скорую, – в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, двое были ранены, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, страшное ДТП произошло 8 октября 2016 года на Свердловском тракте: водитель Honda Civic 1989 года рождения на скорости – по словам очевидцев, около 170 км/ч – влетел в попутно двигавшуюся карету СМП, за рулем которой находился 60-летний мужчина. От столкновения ГАЗ-32214 изменил направление, выехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. Водитель скорой и 27-летний фельдшер скончались на месте. Восьмимесячный ребенок умер в реанимации, его 25-летняя мать и 23-летняя медработница выжили, но получили серьезные травмы.

Установлено, что Филин в момент аварии был пьян до невменяемости. По его словам, он пил всю ночь.

«Александр Филин признан виновным по части 6 статьи 264 УК РФ – "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года», – сообщила официальный представитель прокуратуры Наталья Мамаева.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования четверых потерпевших о возмещении морального вреда, взыскав по 1 млн рублей в пользу каждого.

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