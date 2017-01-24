Челябинцу, угробившему 3 человек в ДТП со скорой, грозит 9 лет колонии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске направлено в суд дело челябинца, устроившего громкое ДТП с каретой скорой помощи – в автокатастрофе погибли три человека, тяжело ранены были двое, передает корреспондент Агентства новостей «доступ» со ссылкой на официального представителя региональной прокуратуры Наталью Мамаеву.

Напомним, 8 октября, около шести часов утра Александр Филин двигался на Honda Civic по Свердловскому тракту в направлении от Черкасской к Индивидуальной. Проезжая около здания 1Б/1, расположенного по Свердловскому тракту, Филин врезался в автомобиль скорой медицинской помощи.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скорой и фельдшер скончались на месте происшествия, маленький пациент, мальчик 2015 года рождения, умер в больнице, его мать и второй фельдшер получили травмы (вред, причиненный медсработнику, оценен как тяжкий, матери ребенка – средней тяжести).

Виновник аварии признал вину. «Следствию он рассказал, что накануне вечером совместно с экс-супругой находился в гостях у знакомых, где выпил около 3 литров пива. Затем поссорился с бывшей женой и уехал в бар, где пил до тех пор, пока не почувствовал себя плохо. Тогда Филин вновь сел за руль, при этом двигался с превышением скоростного режима и выключенными фарами», – рассказала Наталья Мамаева.

Обвиняемый утверждает, что не помнит как двигался от бара до момента аварии, в себя пришел после ДТП.

Потерпевшими по уголовному делу заявлены исковые требования о компенсации вреда на сумму 10 млн рублей. В ходе предварительного расследования Филин не пытался связаться с родными потерпевших.

Мужчина обвиняется по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальная санкция которой лишение свободы на 9 лет.

Дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.