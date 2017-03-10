«Уфалейникель» сокращает 2 тыс. сотрудников

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Уфалейникель» (ОАО, входит в «Русникель», Верхний Уфалей) уведомил Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области о планируемом сокращении 2 тыс. сотрудников в июне-июле текущего года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что с апреля предприятие полностью остановит производство, а сотрудников планировалось отправить в простой. Основными причинами проблем «Уфалейникеля» называются истощение ресурсной базы месторождения, неблагоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках и отрицательная динамика цен на никель на мировых рынках, а также рост цен на кокс.

Кроме того, по обновленным данным, сокращение 210 человек в марте-апреле также планируется на ООО «ЧТЗ-Уралтрак», в апреле-мае – еще 68. ЗАО КХП «Злак» (поселок Увельский, ТМ «Увелка») в апреле планирует уволить 305 человек. На неполной рабочей неделе в регионе находится 62 предприятия и более 10 тыс. человек.