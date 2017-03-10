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Агентство новостей Доступ 1 10 марта 2017 года, 16:45

«Уфалейникель» сокращает 2 тыс. сотрудников


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Уфалейникель» (ОАО, входит в «Русникель», Верхний Уфалей) уведомил Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области о планируемом сокращении 2 тыс. сотрудников в июне-июле текущего года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что с апреля предприятие полностью остановит производство, а сотрудников планировалось отправить в простой. Основными причинами проблем «Уфалейникеля» называются истощение ресурсной базы месторождения, неблагоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках и отрицательная динамика цен на никель на мировых рынках, а также рост цен на кокс.

Кроме того, по обновленным данным, сокращение 210 человек в марте-апреле также планируется на ООО «ЧТЗ-Уралтрак», в апреле-мае – еще 68. ЗАО КХП «Злак» (поселок Увельский, ТМ «Увелка») в апреле планирует уволить 305 человек. На неполной рабочей неделе в регионе находится 62 предприятия и более 10 тыс. человек.

Наименование организации, адрес
(градообразующая / неградообразующая)
Причина 
увольнения
Сроки
увольнения
Численность работников, предполагаемых к увольнению,чел.
ООО "ЧТЗ-Уралтрак", г. Челябинск, пр. Ленина, 3 (неградообразующая)
сокращение штата и численности работников
март-апрель 2017 года
210
апрель-май 2017 года
68
ЗАО КХП "Злак", п. Увельский, ул. Элеваторная, 5 (неградообразующая)
сокращение штата и численности работников
апрель 2017 года
305
ОАО «Уфалейникель», г. Верхний Уфалей, ул. Победы, 1 (градообразующая)
сокращение штата и численности работников
июнь-июль 2017 года
2 000
Всего в порядке массовых увольнений – 10 организаций
3 004
Всего организаций по сокращению вне рамок массовых увольнений – 198
1 804
Итого по Челябинской области организаций – 208
4 800
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Теги: новости челябинска, новости верхнего уфалея, безработица, рынок труда, увелка, массовые увольнения
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