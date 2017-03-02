Еще 2 предприятия в Челябинской области заявили о сокращении 800 сотрудников
Два южноуральских предприятия уведомили о сокращении в апреле-июле текущего года 800 сотрудников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Главного управления по труду и занятости населения.
Как следует из оперативной информации ведомства, МУП «Горводоканал-Копейск» подал уведомление о сокращении 495 сотрудников в июле в связи с ликвидацией предприятия.
В апреле без работы также останутся 305 из 364 сотрудников ЗАО КХП «Злак» (поселок Увельский, ТМ «Увелка»). В качестве причины увольнения указано сокращение штата и численности работников.
По обновленным данным, в марте-апреле ООО «ЧТЗ – Уралтрак» (Челябинск) планирует высвободить 210 человек, в апреле-мае – 68. В настоящий момент в штате предприятия 6,5 тыс. сотрудников, из них на неполной рабочей неделе – 2,6 тыс.
|
Наименование организации, адрес
(градообразующая / неградообразующая)
|
Среднесписочная численность работников (без совместителей) на момент принятия решения о предстоящем высвобождении работников, чел.
|
Причина
увольнения
|
Сроки
увольнения
|
Численность работников, предполагаемых к увольнению,чел.
|
ООО "ЧТЗ-Уралтрак", г. Челябинск, пр. Ленина, 3 (неградообразующая)
|
6555
|
сокращение штата и численности работников
|
март - апрель 2017 года
|
210
|
апрель - май 2017 года
|
68
|
ЗАО КХП "Злак", п. Увельский, ул. Элеваторная, 5 (неградообразующая)
|
364
|
сокращение штата и численности работников
|
апрель 2017 года
|
305
|
МУП "Горводоканал-Копейск", г. Копейск, пр. Славы, 15
|
495
|
ликвидация
|
июль 2017 года
|
495
|
Всего в порядке массовых увольнений – 11 организаций
|
1 651
|
Всего организаций по сокращению вне рамок массовых увольнений – 199
|
1 919
|
Итого по Челябинской области организаций – 210
|
3 570
Таким образом, по последним сводкам Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, всего в порядке массовых увольнений 11 организаций сократят 1,6 тыс. человек, а общая численность работников, предполагаемых к увольнению по разным основаниям, составляет почти 3,6 тыс. человек.