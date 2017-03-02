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Агентство новостей Доступ 1 2 марта 2017 года, 13:57

Еще 2 предприятия в Челябинской области заявили о сокращении 800 сотрудников


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два южноуральских предприятия уведомили о сокращении в апреле-июле текущего года 800 сотрудников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Главного управления по труду и занятости населения.

Как следует из оперативной информации ведомства, МУП «Горводоканал-Копейск» подал уведомление о сокращении 495 сотрудников в июле в связи с ликвидацией предприятия.

В апреле без работы также останутся 305 из 364 сотрудников ЗАО КХП «Злак» (поселок Увельский, ТМ «Увелка»). В качестве причины увольнения указано сокращение штата и численности работников.

По обновленным данным, в марте-апреле ООО «ЧТЗ – Уралтрак» (Челябинск) планирует высвободить 210 человек, в апреле-мае – 68. В настоящий момент в штате предприятия 6,5 тыс. сотрудников, из них на неполной рабочей неделе – 2,6 тыс.

Наименование организации, адрес
(градообразующая / неградообразующая)
Среднесписочная численность работников (без совместителей)  на момент принятия решения о предстоящем высвобождении работников, чел.
Причина 
увольнения
Сроки
увольнения
Численность работников, предполагаемых к увольнению,чел.
ООО "ЧТЗ-Уралтрак", г. Челябинск, пр. Ленина, 3 (неградообразующая)
6555
сокращение штата и численности работников
март - апрель 2017 года
210
апрель - май       2017 года
68
ЗАО КХП "Злак", п. Увельский, ул. Элеваторная, 5 (неградообразующая)
364
сокращение штата и численности работников
апрель 2017 года
305
МУП "Горводоканал-Копейск", г. Копейск, пр. Славы, 15
495
ликвидация
июль 2017 года
495
Всего в порядке массовых увольнений – 11 организаций
1 651
Всего организаций по сокращению вне рамок массовых увольнений – 199
1 919
Итого по Челябинской области организаций – 210
3 570

Таким образом, по последним сводкам Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, всего в порядке массовых увольнений 11 организаций сократят 1,6 тыс. человек, а общая численность работников, предполагаемых к увольнению по разным основаниям, составляет почти 3,6 тыс. человек.

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Теги: новости челябинска, новости копейска, безработица, рынок труда, увелка, массовые увольнения
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