Еще 2 предприятия в Челябинской области заявили о сокращении 800 сотрудников

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два южноуральских предприятия уведомили о сокращении в апреле-июле текущего года 800 сотрудников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Главного управления по труду и занятости населения.

Как следует из оперативной информации ведомства, МУП «Горводоканал-Копейск» подал уведомление о сокращении 495 сотрудников в июле в связи с ликвидацией предприятия.

В апреле без работы также останутся 305 из 364 сотрудников ЗАО КХП «Злак» (поселок Увельский, ТМ «Увелка»). В качестве причины увольнения указано сокращение штата и численности работников.

По обновленным данным, в марте-апреле ООО «ЧТЗ – Уралтрак» (Челябинск) планирует высвободить 210 человек, в апреле-мае – 68. В настоящий момент в штате предприятия 6,5 тыс. сотрудников, из них на неполной рабочей неделе – 2,6 тыс.

Наименование организации, адрес

(градообразующая / неградообразующая) Среднесписочная численность работников (без совместителей) на момент принятия решения о предстоящем высвобождении работников, чел. Причина

увольнения Сроки

увольнения Численность работников, предполагаемых к увольнению,чел. ООО "ЧТЗ-Уралтрак", г. Челябинск, пр. Ленина, 3 (неградообразующая) 6555 сокращение штата и численности работников март - апрель 2017 года 210 апрель - май 2017 года 68 ЗАО КХП "Злак", п. Увельский, ул. Элеваторная, 5 (неградообразующая) 364 сокращение штата и численности работников апрель 2017 года 305 МУП "Горводоканал-Копейск", г. Копейск, пр. Славы, 15 495 ликвидация июль 2017 года 495 Всего в порядке массовых увольнений – 11 организаций 1 651 Всего организаций по сокращению вне рамок массовых увольнений – 199 1 919 Итого по Челябинской области организаций – 210 3 570

Таким образом, по последним сводкам Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, всего в порядке массовых увольнений 11 организаций сократят 1,6 тыс. человек, а общая численность работников, предполагаемых к увольнению по разным основаниям, составляет почти 3,6 тыс. человек.