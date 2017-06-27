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Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 12:13

Экс-мэра Копейска Истомина отправили в колонию строгого режима


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд Копейска (Челябинская область) отправил в колонию строгого режима бывшего мэра Вячеслава Истомина – чиновника признали виновным по двум эпизодам получения взяток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 27 июня, Копейский суд огласил приговор в отношении экс-мэра Вячеслава Истомина. Он признан виновным по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток). По совокупности наказаний его приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 5 млн рублей с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на три года. В пользу государства конфискованы Toyota Camry и снегоход Polaris.

Напомним, по версии следствия, являясь главой Копейского городского округа, с 2012 по 2014 годы Истомин получил взятки на общую сумму около 2 млн рублей за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий. В частности, он способствовал в получении прав пользования земельными участками и заключении договоров на поставку оборудования для организации школьного питания. Прокурор просил посадить Истомина на семь и лет и наложить штраф в размере 50 млн рублей.

Экс-чиновник свою вину признал, суд проходил в особом порядке, без исследования доказательств.

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Теги: взятка, новости копейска, коррупция в челябинской области, вячеслав истомин, криминальные новости челябинской области
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