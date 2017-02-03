ВАЖНО. Промвыбросы в период НМУ в Челябинске привели к уголовному делу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура требует возбудить дело по факту загрязнения воздуха в Челябинске – материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства региона Наталью Мамаеву.

Напомним, Челябинская природоохранная прокуратура вместе со специалистами контрольно-надзорных органов провела внеплановые выездные проверки соблюдения промышленными предприятиями законодательства в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий (НМУ – слабый ветер, ночная инверсия – наблюдаются в областном центре с 13 января). Было проверено 30 промышленных предприятий, расположенных на территории города, в том числе предприятия федерального контроля – ООО «Фортум», ООО «Мечел-Материалы», ОАО «Мечел-Кокс», ПАО «ЧМК» и АО «ЧЭМК». В том числе произведены отборы проб для проведения лабораторных исследований качества атмосферного воздуха.

«Согласно данным постов наблюдения в период с 13 по 31 января 2017 года в различных районах Челябинска в разные временные промежутки наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода в 5 раз, фенола в 3 раза», – озвучила Мамаева результаты исследования проб, добавив, что «загрязнение воздуха произошло в связи с нарушением правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушением эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, допущенных промышленными предприятиями города».

Сегодня, 3 февраля, в Челябинске объявлено предупреждение о НМУ второй степени опасности, в Карабаше, Сатке, Коркино, Троицке и Магнитогорске – первой.

«В действиях неустановленных ответственных лиц предприятий усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 УК РФ – "Загрязнение атмосферы". В этой связи прокурор области Александр Кондратьев потребовал направить материалы проверки в Главное управление МВД России по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства», – добавила Наталья Мамаева.

Кроме того, по результатам проверок прокурором вынесено пять постановлений о возбуждении дела по 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), которые направлены для рассмотрения в Минэкологии Челябинской области.

Руководителям пяти предприятий внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Проверочные мероприятия в сфере охраны атмосферного воздуха продолжаются.