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Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 17:49

ВНИМАНИЕ. Режим НМУ 2 степени опасности продлили еще на сутки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Неблагоприятные метеорологические условия опять объявлены на Южном Урале – под властью смога остаются шесть городов области: Челябинск, Карабаш, Сатка, Коркино, Магнитогорск и Троицк, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минэкологии.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в областном центре вторые сутки подряд будут держаться НМУ второй степени опасности. Слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия сохранятся до семи вечера 3 февраля.

В Карабаше, Сатке, Коркино, Троицке и Магнитогорске до вечера пятницы объявлены НМУ первой степени опасности.

Промышленным предприятиям этих городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы. Гражданам советуют дополнительно позаботиться о своем здоровье: больше пить воды, исключить алкоголь, носить специальные маски.

Добавим, на сайте Агентства новостей «Доступ» продолжается опрос, посвященный взаимосвязи смога и различных недомоганий.

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Теги: нму, экология, неблагоприятные метеоусловия, смог, новости магнитогорска, новости карабаша, новости троицка, новости челябинска, новости коркино
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