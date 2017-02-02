ВНИМАНИЕ. Режим НМУ 2 степени опасности продлили еще на сутки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Неблагоприятные метеорологические условия опять объявлены на Южном Урале – под властью смога остаются шесть городов области: Челябинск, Карабаш, Сатка, Коркино, Магнитогорск и Троицк, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минэкологии.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в областном центре вторые сутки подряд будут держаться НМУ второй степени опасности. Слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия сохранятся до семи вечера 3 февраля.

В Карабаше, Сатке, Коркино, Троицке и Магнитогорске до вечера пятницы объявлены НМУ первой степени опасности.

Промышленным предприятиям этих городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы. Гражданам советуют дополнительно позаботиться о своем здоровье: больше пить воды, исключить алкоголь, носить специальные маски.

Добавим, на сайте Агентства новостей «Доступ» продолжается опрос, посвященный взаимосвязи смога и различных недомоганий.