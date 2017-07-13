Труп мужчины найден в «одиночке» ИВС Златоуста

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Тело мужчины найдено в изоляторе временного содержания Златоуста (Челябинская область) – по данному факту проводится проверка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР региона.

Сегодня, 12 июля 2017 года, в одиночной камере следственного изолятора временного содержания обнаружено тело 43-летнего мужчины, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления.

СК по данному факту проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.