ВАЖНО. Площадь поиска каслинского школьника расширена до 200 кв. км

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Площадь поиска школьника, пропавшего в Каслях, расширена до 200 кв. километров – Иван Котов, у которого сегодня день рождения, отсутствует уже более недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«В настоящее время в мероприятиях по розыску несовершеннолетнего Котова Ивана Алексеевича 22.06.2006 года рождения задействованы около 150 сотрудников полиции, МЧС и волонтеров из Челябинской и Свердловской областей. Площадь поисков составляет более 200 кв.километров. Ориентировки о розыске размещены в местах с массовым пребыванием граждан», – говорится в сообщении.

В полиции обращают внимание: изменилась первоначальная информация о приметах разыскиваемого. Так, ранее сообщалось, что ребенок был одет в оранжевую футболку с коротким рукавом. В настоящее время установлено, что на мальчике была синяя футболка. Кроме того, главк не подтверждает факт обнаружения велосипеда, принадлежащего подростку.

Приметы несовершеннолетнего: рост 110-115 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, короткие. Над губой справа – родинка. Был одет в синюю футболку с коротким рукавом, синие спортивные брюки с белым лампасом по бокам, темные кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка либо располагает информацией о предположительном месте его пребывания, просят сообщить в ближайшее отделение полиции, а также по телефонам: 8 (351-49) 2-21-44, 8 (351) 268-80-14 или 02.

Кроме того, по данным Агентства новостей «Доступ», в Касли стянуты лучшие следователи нескольких отделов СУ СКР по Челябинской области. Напомним, сегодня они начали сплошные допросы соседей семьи пропавшего мальчика.