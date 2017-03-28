Из-за марганца в воде санврачи требуют остановить водоснабжение Троицка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В водопроводной воде в Троицке (Челябинская область) продолжает увеличиваться содержание марганца – санитарные врачи рекомендуют остановить централизованное водоснабжение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«Управление Роспотребнадзора по Челябинской области информирует о существенном ухудшении качества питьевой воды в разводящей сети горводопровода Троицка – установлено увеличение содержания марганца в питьевой воде, подаваемой населению города», – говорится в сообщении.

О необходимости прекращения водоснабжения с очистных сооружений ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение», обеспечении подвоза населению достаточного количества доброкачественной питьевой воды, проведении в городе противоэпидемических мероприятий уже проинформированы прокуратура и мэрия.

Между тем, еще в минувшую пятницу, 24 марта, местные санврачи сообщали всего лишь «о природном превышении» содержания марганца и рекомендовали не спешить с прекращением подачи воды.

Сейчас областное управление Роспотребнадзора в рамках своих полномочий проводит внеплановую проверку в отношении ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение», организует исследования качества питьевой воды, в том числе, привозной; усилен надзор за проведением противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее ситуация с ухудшением качества питьевой воды регистрировалась в Троицке весной 2015 года. Тогда суд установил, что в составе очистных сооружений водозабора отсутствует необходимое технологическое оборудование для обеспечения подачи воды, соответствующей санитарным требованиям. Горсуд решением 24 июня 2015 обязал мэрию организовать реконструкцию очистных сооружений водозабора. На исполнение отвел год, однако ремонт не состоялся до сих пор.