Повышенное содержание марганца в воде в Троицке носит природный характер

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Повышенное содержание марганца в питьевой воде в Троицке (Челябинская область) носит природный характер и связано со снижением процессов его окисления из-за ограничения доступа кислорода – Роспотребнадзор не нашел оснований для прекращения водоснабжения в городе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, ситуация обсуждалась накануне на заседании одного из комитетов Заксобрания. Депутаты вспомнили об истории 2015 года, когда по реке Уй пошел марганец – ПДК тогда составила 8,5, выяснилось, что виновником загрязнения был Учалинский ГОК (Республика Башкортостан). Было отмечено, что в этом году в реке снова отмечено превышение содержания марганца.

Однако, как сообщает начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Троицке, Троицком и Октябрьском районах Ирина Нежинская, установленный критерий по марганцу в питьевой воде города не превышен.

«10 марта 2017 года при осуществлении государственного социально-гигиенического мониторинга в пробах питьевой воды из разводящей сети системы централизованного водоснабжения было выявлено превышение гигиенического норматива по марганцу – 0,24-0,29 мг/ куб.дм (СанПиН устанавливает гигиенический норматив 0,1 мг/куб. дм. Превышение уровня марганца в данном случае носит природный характер и связано со снижением процессов его окисления из-за ограничения доступа кислорода. Концентрации растворимого марганца в подземных и поверхностных водах, бедных кислородом, могут достигать нескольких мг/л», – поясняет специалист.

Нежинская добавила, что превышения по таким веществам, как кадмий, цинк, железо, общая минерализация, магний, не установлено. Органолептические показатели питьевой воды – цветность, мутность, запах, привкус – в настоящее время также соответствуют гигиеническим нормативам.

«В соответствии с СанПиН в случаях, связанных с явлениями природного характера, могут быть допущены временные отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой воды только по показателям химического состава, влияющим на органолептические свойства. И в этом случае речи о прекращении или ограничении водоснабжения не идет», – напомнила Нежинская, добавив, что ситуация находится под контролем Территориального отдела Роспотребнадзора.