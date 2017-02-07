СКАНДАЛ. 10 млн рублей похищено при ремонте Публичной библиотеки Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске ищут злоумышленников, похитивших 10 млн рублей во время ремонта Публичной библиотеки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ремонт в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, производимый в 2008-2011 годах, закончился уголовным делом. Акты о проведенных работах оказались подписаны, а вот сделано было далеко не все. В 2015 году областной Минкульт назначил проверку, по результатам которой выяснилось, что при ремонтно-реставрационных работах здания и помещений похищено не менее 10 млн рублей.

«Аудиторскую проверку мы инициировали в 2015 году. Инспекции подвергся период с 2008 по 2010 год. Учреждение регулярно получало суммы, предназначенные для ремонта, по программе охраны памятников культурного наследия. Многие работы действительно были выполнены, но как оказалось, не в полном объеме и не совсем качественно. В 2016 году мы получили заключение специалистов. И когда наши опасения подтвердились, мы передали заявление в правоохранительные органы», – прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленного круга лиц. Следственные действия проводятся сотрудниками УФСБ по Челябинской области и ГУ МВД по региону при активном сотрудничестве министерства культуры.

Напомним, в 2014 году в Публичной библиотеке сменилось руководство. Последние ремонтные работы по сохранению фундамента и цокольного этажа проводились с осени 2016 года в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы» и подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия на 2015-2017 годы».

Ольга Плеханова