18+ Женщина сгорела в шалаше на глазах у сожителя под Карабашом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины, обугленные кости которой нашли в хижине на берегу озера Юшты (Карабаш, Челябинская область), – сожитель погибшей рассказал, что спасся из огня, но вытащить возлюбленную не успел, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия случилась в ночь на 31 декабря в лесу, где стоял шалаш из фанеры и досок, в котором проживала пара бродяг. Мужчина и женщина согревались при помощи печного отопления и спиртных напитков. После очередного распития алкоголя сожители уснули. То, что произошло дальше, стало известно со слов мужчины, который проснулся от дыма. Обнажив, что хижина объята огнем, он открыл дверь и выскочил на улицу. Ворвавшийся внутрь ветер разжег пожар еще сильнее. Вытащить сожительницу мужчина уже не смог, так как огонь перекрыл вход. Женщина сгорела на его глазах.

«О случившемся стало известно только 1 февраля, когда погорелец дошел до ближайшего поселка, где смог зарядить свой телефон и позвонить в полицию. На пепелище действительно были обнаружены костные останки погибшей. Все сказанное мужчиной сейчас проверяется. Выясняются обстоятельства, приведшие женщину к смерти. По факту случившегося организована процессуальная проверка», – рассказал следователь СО по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области Георгий Ус.

Известно, что пара проживала в лесу у озера около пяти лет. Ранее сожители подрабатывали в рыбном хозяйстве, организованном на базе водоема. Несмотря на бродячий образ жизни, мужчина зарегистрирован в Миассе. Сам он ожогов не получил, однако оказался запачкан золой. С его слов, после пожара он долгое время сидел в лесу в состоянии шока.

Ольга Плеханова