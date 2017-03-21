Цыгане пытались вынести золото из храма в Кыштыме

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое мужчин задержаны в Кыштыме (Челябинская область) за попытку вынести золото из местного храма Рождества Христова – злоумышленники разбили икону святой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в понедельник, 20 марта, днем в кыштымском храме. Двое цыган, приехавших из Челябинска, заметили золотые украшения, висевшие за стеклом иконы Казанской Божией Матери. Сначала злоумышленники попытались оторвать образ от стены, но когда у них не получилось, разбили стекло иконы, забрали золото и попытались скрыться. Происходящее заметила бухгалтер церкви и нажала тревожную кнопку.

«Пока полицейские и бойцы Росгвардии ехали на место, очевидцы удерживали подозреваемых на месте. Мужчины задержаны. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности», – рассказали в ОМВД «Кыштымский».

Налетчики водворены в изолятор временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Ольга Плеханова