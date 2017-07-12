Склад загорелся на рынке в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Склад с овощами и фруктами загорелся на рынке в Магнитогорске – пожару был присвоен повышенный номер сложности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Информация о пожаре в здании склада на одном из рынков города поступила на пульт Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона сегодня в 10.16 по местному времени. В связи со спецификой объекта на место немедленно выехали подразделения по пожару повышенного номера сложности. Первыми на месте вызова были огнеборцы 23-й пожарно-спасательной части.

«При проведении разведки они выяснили, что внутри помещения склада людей нет, происходит горение на кровле здания на площади 150 квадратных метров. Внутри склада хранились овощи и фрукты. Был объявлен ранг сложности пожара «1 БИС». К месту происшествия, которое было оцеплено охраной рынка, прибыла служба пожаротушения и руководство гарнизона пожарной охраны. Распространения огня допущено не было», – рассказали в ведомстве, добавив, что на работах было задействовано от МЧС 19 человек и пять единиц техники.

В 11.22 горение было полностью ликвидировано. Проводятся работы по разборке и проливке конструкций.

Обстоятельства возгорания устанавливаются.