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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 10 февраля 2017 года, 12:06

Пожарная машина протаранила не пропустившую ее иномарку в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пожарная машина пошла на таран иномарки, не пропустившей ее на оживленном перекрестке в Челябинске, – пострадала 46-летняя автоледи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария случилась в четверг, 9 февраля, около 15.22 на пересечении улиц Бейвеля и Краснопольского проспекта. Пожарная машина мчалась в Красное поле, где на кладбище горел домик сторожа. Включенные проблесковые маячки, а также громкие спецсигналы не заметила водитель Subaru, не пропустившая автомобиль МЧС. Пожарная машина на скорости протаранила легковушку. Автоледи получила травму позвоночника и была госпитализирована.

«Водитель Subaru за год шесть раз привлекалась к ответственности за нарушения ПДД, в том числе за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и превышение скорости. По факту аварии проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства ДТП», – рассказали в отделении БДД ГИБДД по Челябинску.

Известно, что вместо попавшей в ДТП машины пожарных на кладбище была немедленно направлена другая. Возгорание ликвидировали. В огне никто не пострадал.

Примечательно, что днем ранее городская Госавтоинспекция проводила спецмероприятие, наблюдая, как челябинцы пропускают автомобили скорой помощи. За непредоставление преимущества в движении спецавтомобилям были остановлены четыре нарушителя. Им грозит штраф 500 рублей либо лишение прав сроком до трех месяцев. Сотрудники ГИБДД намерены проводить такие мероприятия регулярно.

Ольга Плеханова

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Теги: мчс, дтп в челябинске, новости челябинска, дтп с пожарной
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