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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 3 июля 2017 года, 17:31

На ЧМЗ умер 3-летний ребенок, выпавший с 5 этажа


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Металлургическом районе Челябинска после падения из окна погиб трехлетний малыш – по данному факту начата доследственная проверка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя СУ СКР по региону Владимира Шишкова.

«В дневное время 3 июля 2017 года в лечебном учреждении скончался трехлетний мальчик, доставленный от одного из домов Металлургического района областного центра с травмами, характерными для падения с высоты. По предварительным данным, ребенок, оставшись без внимания взрослых, выпал из открытого окна, квартиры расположенной на 5 этаже жилого дома. На окне была установлена москитная сетка», – рассказал Владимир Шишков.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, это уже пятый аналогичный случай за последние две недели: 18 июня трехлетний ребенок получил травмы, выпав со второго этажа в Металлургическом районе; 20 июня в Советском районе пострадал полуторагодовалый мальчик, за которым недоглядела бабушка; 29 июня спасателей вызвали в Курчатовский район, чтобы снять с козырька подъезда тело двухлетнего малыша, выпавшего с девятого этажа; в воскресенье, 2 июля, вечером из квартиры на пятом этаже в доме на Комсомольском проспекте выпала двухлетняя девочка – ребенок госпитализирован с серьезной травмой головы, переломом ноги и повреждением органов брюшной полости.

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Теги: несчастный случай, падение с высоты, новости челябинска, ребенок пострадал, москитная сетка
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