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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 29 июня 2017 года, 16:40

Двухлетний малыш выпал с 9 этажа в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Курчатовском районе Челябинска устанавливаются обстоятельства несчастного случая, в результате которого погиб малолетний ребенок, – малыш выпал с девятого этажа и разбился, упав на козырек подъезда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказали в Челябинской городской службе спасения, трагедия произошла около 15 часов в четверг, 29 июня.

«В службу спасения обратился диспетчер “Службы 03”. Спасателям сообщили, что на подъездном козырьке находится тело мальчика. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие спасатели эвакуировали погибшего малыша, которому в сентябре 2017 года исполнилось бы два года», – рассказали в ЧГСС.

Там добавили, что бойцы не увидели поблизости москитной сетки, однако в 80% случаев именно она становится причиной подобных трагедий, внушая взрослым чувство ложной безопасности.

Сотрудники службы спасения Челябинска еще раз напоминают родителям во избежание подобных несчастных случаев соблюдать следующие рекомендации:

- убрать от окна мебель, на которую смогут залезть дети;
- поставить на оконные рамы фиксаторы, чтобы малыши не смогли самостоятельно открыть окно;
- не оставлять маленьких детей без присмотра.

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Теги: несчастный случай, ребенок погиб, падение с высоты, новости челябинска, челябинская городская служба спасения
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