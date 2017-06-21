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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 21 июня 2017 года, 16:41

Полуторагодовалый мальчик выпал из открытого окна в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полуторагодовалый мальчик выпал из открытого окна в Советском районе Челябинска – за ребенком недоглядела бабушка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 20 июня днем в квартире одного из домов по улице Челябинская. Ребенок случайно выпал из окна, пока с ним дома находилась его бабушка. Малыша доставили в больницу.

«Ребенок получил черепно-мозговую травму. По факту произошедшего проводится проверка. По предварительным данным, семья характеризуется положительно», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Напомним, несколькими днями ранее еще один ребенок выпал из окна в Металлургическом районе города.

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Теги: падение из окна, новости челябинска, ребенок пострадал, советский район, москитная сетка
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