Трехлетний ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку, в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Трехлетний мальчик получил травму головы, выпав из окна второго этажа, в Челябинске, – ребенок облокотился на москитную сетку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в воскресенье, 18 июня, поздно вечером в доме по улице Пети Калмыкова (Металлургический район). Из окна квартиры, расположенной на втором этаже, вместе с сеткой вылетел трехлетний мальчик. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга доставили в больницу. Мальчик находится в сознании.

«Сотрудниками ПДН установлено, что мать уложила сына и второго двухлетнего ребенка спать, они уснули, и женщина открыла окно, чтобы проветрить. Когда старший сын проснулся, то подошел к окну и облокотился на москитную сетку, выдавив ее наружу», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Известно, что семья характеризуется положительно. По факту произошедшего проводится проверка.

Экстренные службы напоминают, что подобные случаи учащаются с наступлением теплой погоды. Родителей призывают не открывать настежь окна в комнатах, где дети остаются без присмотра взрослых.

Ольга Плеханова