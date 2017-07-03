Двухлетняя девочка выпала из окна 5-го этажа в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двухлетняя девочка угодила в реанимацию, выпав из окна на пятом этаже в Челябинске, – родители ребенка находились дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в воскресенье, 2 июля, вечером в квартире одного из домов на Комсомольском проспекте. Двухлетняя девочка на некоторое время осталась без присмотра родителей и выпала из окна. Ребенок госпитализирован с серьезной травмой головы, переломом ноги и повреждением органов брюшной полости.

«Сотрудниками ПДН установлено, что девочка воспитывается в благополучной семье. Родители были дома, но отвлеклись на двух других своих детей», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

По факту произошедшего проводится проверка. Ребенок находится в больнице.

Напомним, это уже четвертый аналогичный случай за последние две недели: 18 июня трехлетний ребенок получил травмы, выпав со второго этажа в Металлургическом районе, 20 июня в Советском районе пострадал полуторагодовалый мальчик, за которым недоглядела бабушка, 29 июня спасателей вызвали в Курчатовский район, чтобы снять с козырька подъезда тело двухлетнего малыша, выпавшего с девятого этажа.

Сотрудники службы спасения Челябинска еще раз напоминают родителям во избежание подобных несчастных случаев соблюдать следующие рекомендации:

- убрать от окна мебель, на которую смогут залезть дети;

- поставить на оконные рамы фиксаторы, чтобы малыши не смогли самостоятельно открыть окно;

- не оставлять маленьких детей без присмотра.