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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 19 июля 2017 года, 19:59

ВНИМАНИЕ. Из-за схода грузовых вагонов под Ашой задерживаются пассажирские поезда


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Задержка пассажирских поездов может составлять до трех часов из-за схода грузовых вагонов в Ашинском районе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В МЧС просят пассажиров железной дороги и ожидающих уточнять информацию о прибытии составов в справочных вокзалов.

Напомним, сегодня, 19 июля, в 16.20 (14.20 мск) на перегоне Миньяр – Биянка произошел сход двух порожних хвостовых вагонов из 74 в составе грузового поезда. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

«По предварительной информации, причиной ЧП стал сход скальной породы на железнодорожное полотно. В работах задействованы два восстановительных поезда из Аши и Златоуста», – уточнили в региональном главке МЧС.

По информации Куйбышевской железной дороги, задержка пассажирских поездов может составлять до трех часов. За информацией также можно обращаться в справочную службу РЖД по телефону: 8 (800) 775 00 00.

На месте происшествия работают оперативная группа 10 отряда Федеральной противопожарной службы (Аша), сотрудники транспортной полиции и прокуратуры.

По информации КЖД, на данный момент задержаны пассажирские поезда № 373 сообщением Тюмень – Махачкала, № 87 Нижневартовск – Самара, № 123 Белгород – Новосибирск и № 399 Томск – Анапа.

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Теги: юужд, ржд, поезд, новости аши, ж/д происшествие
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