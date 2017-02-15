Зона бикини сейчас не в тренде. Челябинский тату-мастер – о модных наколках, зеках и ошибках молодости

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Многие россияне до сих пор считают татуировки уделом зеков и моряков, однако сегодня мода на украшение своего тела рисунками распространяется все шире, а отношение к этому виду искусства становится все демократичнее. Старший мастер салона EliteTattoo Михаил Кулешов рассказал Агентству новостей «Доступ», чем сегодня модно «забивать» и какие части тела в особой чести.

РЫЧАЩИЕ, ЗЛЫЕ И АГРЕССИВНЫЕ НАСТРОЕНИЯ

- Расскажи о своей карьере? Как ты стал тату-мастером?

- Само понятие татуировки я узнал примерно в 12 лет – это было связано с внешним обликом музыкантов. Как сейчас, так и в юности меня привлекала тяжелая музыка – рычащие, злые и агрессивные настроения. Они несут настрой, в котором мне удобно жить и работать. Позже я вынашивал план стать тату-мастером. Первую татуировку сделал пять лет назад, когда учился на втором курсе института – мне довелось докрашивать иероглифы за другим мастером. Начинал я с довольно простых рисунков. На тот момент из числа моих знакомых уже собралась своего рода очередь.

- Родители зачастую скептически относятся к татуировкам у своих детей. Как это было в твоей семье?

- Здесь есть нотка гордости, потому что первую татуировку мне предложила сделать мать. Когда твой сын носит длинные волосы, слушает тяжелую музыку, играет в группе – все складывается в одну картину. С родителями мне вообще всегда удавалось легко находить общий язык. У отца, правда татуировок нет – он относится к ним скептически, а у матери есть.

КОСМОС, ЖУКИ И ДЬЯВОЛЬЩИНА

- Ты специализируешься на каком-то конкретном виде татуировок или делаешь все подряд?

- Есть конкретные специализации и мастера широкого профиля. У каждого мастера есть рамки, в которых он развивается – я работаю в органике, биомеханике и черно-белом реализме.

Органика представляет собой абстрактные узоры на теле, которые копируют природные объекты под микроскопом. Лично мне эта тема близка – меня интересуют космос, жуки – я и дома держу пауков и тараканов, выращиваю кактусы. Биомеханика – это абстрактные элементы, касающиеся механической или космической тематики. Например, изображение разорванной кожи, из-под которой проглядывает скелет робота.

Черно-белый реализм – здесь не так важно, что именно ты рисуешь, главное, чтобы это выглядело, как живое. Мне в этом направлении нравятся мрачные мотивы – черепа, дьявольщина и прочее.

- Какие татуировки сегодня в тренде?

- Для молодого поколения это небольшие татуировки, просто потому что делать большие рисунки очень дорого. Тематика очень разнообразная, однако все хотят высокое качество. Люди старше 30 лет гонятся не за техникой, а за сюжетным смыслом. Например, им нужно, чтобы Давид разрывал пасть Голиафу.

Лично я молодежный мастер: среди моих клиентов примерно 60% девушек и 40% парней, а людей старшего поколения могу пересчитать по пальцам. Чем старше мастер, тем старше у него круг общения, и это логично, ведь, скажем, прожженный моряк не пойдет к молодому парню делать тату на всю спину.

В ЗОНЕ БИКИНИ ТАТУ СЕЙЧАС ПОЧТИ НИКТО НЕ ДЕЛАЕТ

- Расскажи о мотивах, которые заставляют людей делать татуировки?

- Чаще всего людям просто хочется украсить свое тело. Некоторые верят, что татуировка изменит их жизнь. Есть клиенты, которые хотят увековечить что-либо на своем теле. Многие приходят, чтобы изменить свою жизнь, и татуировка для них – отправная точка. Бывают клиенты, которые считают, что если они Рыбы по гороскопу, то должны набить изображение этого знака Зодиака.

- Где чаще всего делают тату?

- Наверное, чаще всего забивают руки и ноги, до туловища редко доходят. Его обычно используют под масштабные рисунки, которые дорогие и создаются довольно долго. Куда проще сделать татуировку на руке или ноге, чтобы увидели друзья. Девушки любят украшать грудь – делают тату на груди, под ней или сбоку. Сейчас в зоне бикини почти никто не делает. Что касается татуировок на пояснице – люди чаще исправляют ошибки молодости. Есть, конечно, такие ребята, которые считают своим долгом забить все тело, включая пятую точку.

- Где татуировку лучше не делать?

- Лучше избегать тату на животе, потому что он имеет свойство менять форму, также не стоит делать татуировки на локтях и коленях. Вообще, я считаю, что лучше следить за своей фигурой, тогда не придется думать, куда лучше не делать тату.

- Как долго держится татуировка?

- Татуировка требует коррекции примерно каждые семь лет, однако прогресс не стоит на месте и, возможно, спустя эти самые семь лет качество краски вырастет, и рисунок сможет держаться вдвое дольше. Чтобы татуировка потеряла свой внешний вид, нужно либо сильно похудеть, либо наоборот. Впрочем, при таких изменениях не только тату будет плохо выглядеть, но и сам человек.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, ЗАБИТЫХ ПОЛНОСТЬЮ

- Вспомни самые сложные и запомнившиеся тату?

- У меня каждую неделю что-то странное происходит. Была татуировка, которая схематично изображает сперматозоид, который входит в яйцеклетку, причем на шее. Наверное, самая сложная татуировка, которая делается несколько лет... Сейчас у меня есть пара «рукавов», которые я начал делать еще два года назад. Сложность здесь заключается в том, что мои взгляды меняются, а татуировка остается такой же.

- Бывают ли татуировки на все тело, и в чем сложность их создания?

- Никто за мою практику не приходил и не просил сделать эскиз на все тело сразу, потому что это обойдется в 600 тыс. рублей. Чаще всего люди забиваются солянкой – начал с руки, продолжил ногой и так далее. В конечном итоге, это нужно свести в единый рисунок. В Челябинске есть несколько человек, забитых полностью, вплоть до лица. Лично я думаю, что это нормально, просто у человека кончилось место, где можно делать татуировки.

СЕГОДНЯ ТАТУ-САЛОН ПРИБЛИЖАЕТСЯ К СОСТОЯНИЮ ПАРИКМАХЕРСКОЙ ИЛИ СТОМАТОЛОГИИ

- Какое сейчас отношение складывается в обществе к тату-культуре?

- Вполне положительное. Потому что сегодня в тренде бородатые мужики, образ канадского лесоруба, полностью покрытого татуировками. Сейчас благоприятное время для развития. По крайней мере, лет десять назад было намного сложнее, с точки зрения техники и условий. Сегодня тату-салон приближается к состоянию парикмахерской или стоматологии, где не только можно получить желаемую услугу, но и пообщаться с идейно близкими людьми.

- Часто ли приходится общаться с криминальными элементами?

- Довольно часто с освободившимися из мест не столь отдаленных. Многие хотят «закрыть» какой-то промежуток своей жизни, другие сами занимаются татуировкой – они развили свои навыки в тюрьме и с помощью этого адаптировались в обычной жизни. Есть люди, которые просто интересуются мной, как человеком с татуировками. Что касается тюремных татуировок, они довольно быстро теряют цвет и форму – качество страдает из-за нехватки технических средств. В условиях заключения невозможно сделать работу, чтобы она была полностью ровной, четкой и без подплытий, а цвет оставался насыщенным.

ВДОХНОВЛЯЕТ МЕНЯ ЛЮДСКАЯ КРАСОТА

- Чем для тебя является татуировка в идейном смысле?

- Для меня татуировка – это жизнь. Даже если бы я не делал их лично, то находился бы в этой среде, например, содержал бы тату-салон. Татуировка – это определенное движение в современном искусстве.

- Что вдохновляет в творчестве?

- Вдохновляет меня людская красота. Накачанному парню нужно подчеркнуть свою мускулатуру, девушке – талию, визуально удлинить ноги, кому-то скрыть пигментные пятна, шрамы и прочее. Это работа с телом и кожей как с холстом.

- Много ли у тебя собственных тату?

- Хотелось бы больше. У меня с татуировками обе руки, из видных мест еще пальцы, голова, местами ноги. Есть татуировки для красоты, со смыслом и сделанные, чтобы отработать какие-либо навыки.

Сергей Боровинских,

фото со страницы Михаила Кулешова в социальной сети