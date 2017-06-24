Жительница Южноуральска оформила кредит на чужой паспорт, утерянный в 2007 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Южноуральска (Челябинская область) оформила кредит на чужой паспорт для покупки дорогостоящего телефона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу местного отдела полиции.

К правоохранителям обратилась потерпевшая – 35-летняя женщина сообщила, что ей пришло письмо из банка в котором ее просят оплатить 50 тыс. рублей задолженности по кредиту, который она не брала.

Стражи порядка выяснили, что заявительница в 2007 году потеряла паспорт, а 30-летняя местная жительница, найдя его спустя 9 лет, в 2016 году, оформила в магазине кредит на покупку сотового телефона стоимостью около 25 тыс. рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.