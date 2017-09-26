ВАЖНО. Жители Челябинска массово жалуются на задымление, запах гари и дымку в воздухе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За сутки 25 сентября на «горячую линию» эко-движения «Время Че» поступило 117 обращений от жителей Челябинска с жалобами на низкое качество воздуха – люди массово жалуются на задымление, запах гари, дымку в воздухе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на активистов.

Звонки продолжают поступать и сегодня, 26 сентября, несмотря на то, что режим НМУ в южноуральской столице официально не объявлялся. Больше всего обращений зафиксировано из Тракторозаводского, Ленинского и Металлургического районов.

Напомним, в понедельник, 25 сентября, режим НМУ первой степени опасности был объявлен для Карабаша – до 11.00 вторника, 26-го, а также Сатки, Коркино и Троицка – до 14.00.

Специалисты связывают возникновение НМУ прежде всего с безветрием либо слабым ветром неблагоприятного направления (прогноз на вторник для Челябинска: юго-восточный ветер с переходом на северо-восточный 2-7 м/с).

«Жители, обращаясь на «горячую линию», винят в выбросах конкретные предприятия, расположенные в черте города», – говорят экологи.

Добавим, необъявление НМУ дает предприятиям возможность не переходить на специальные режимы работы, предусматривающие снижение выбросов. «А желание сэкономить и выключенные фильтры приводят к плачевному результату – смогу, ухудшению самочувствия жителей Челябинска, обострению у людей хронических заболеваний дыхательных путей», – говорится в сообщении эко-движения.

Телефон «горячей линии» эко-движения «Время Че» 8 (351) 248-81-52. Все поступившие обращения систематизируются и направляются в управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Челябинской области.