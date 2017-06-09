Жители Челябинска анонсировали массовую голодовку из-за строительства опасной многоэтажки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске не утихает строительный скандал – жители многоэтажек по улице Набережная переживают, что рядом с их домами возводится новое здание, причем прямо на «воде»; люди готовы объявить массовую голодовку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам местных жителей, новый дом будет находиться в водоохранной зоне, на расстоянии 30 метров от воды. Строительная компания «Серебряный ключ» уже огородила место застройки забором и загнала туда экскаваторы, которые работают до позднего вечера, уничтожая последние зеленые насаждения.

«Раньше здесь был лес, который они срубили, лишили нас возможности хоть как-то спастись от городского смога. Невозможно детей одних отпустить гулять во дворе, потому что они имеют свободный доступ на стройку, открыты калитки заборов, нет охраны. Мы просто-напросто боимся за своих детей. Мы категорически против этой ужасной стройки и просим, чтобы ее закрыли, жалко только, что лес нам уже не вернуть», – прокомментировала местная жительница Татьяна.

Накануне обеспокоенные жители встретились на стройке с активистами регионального отделения МГЕР. Они написали письмо на имя главы города, предупредив, что готовы выходить на пикеты, устраивать забастовки, голодовки – любыми способами добиваться прекращения строительства многоэтажного здания.