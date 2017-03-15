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Агентство новостей Доступ 1 15 марта 2017 года, 15:30

Южноуральцы высоко оценили работу Челябинской филармонии


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министерство культуры определило рейтинг оказания услуг населению по итогам 2016 года – результаты анкетирования показали, что южноуральцы в целом удовлетворены качеством услуг в сфере профессионального искусства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на на пресс-службу Минкульта.

«В минувшем году процедуре подверглись девять областных учреждений – шесть театров (челябинские театры драмы, кукол, оперы и балета, Камерный, Молодежный, а также златоустовский "Омнибус") и три концертных организации – Челябинская филармония, оркестр "Малахит" и магнитогорская хоровая капелла имени Эйдинова», – уточнила официальный представитель министра культуры Виктория Олиферчук.

Рейтинги составлялись по пяти критериям: открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг.

Сумма баллов по всем критериям составила 88,25, среди регионов РФ Челябинская область занимает 43 место. Выше прочего южноуральцы оценили комфортность и доступность (28,71 балла), менее всего их устраивает время ожидания, которое приходится тратить (9,25 балла).

«Самую высокую оценку среди театров и концертных организаций получила Челябинская филармония, набравшая максимальное число баллов – 108,92. Среди театров в передовиках – театр кукол. В целом же, поставленная перед нами задача – сделать лучшие образцы искусства и культуры доступными для жителей нашего края – выполняется», – прокомментировал итоги министр культуры области Алексей Бетехтин, добавив, что учреждениям
выданы рекомендации по усилению информированности населения о своей работе и улучшению культуры обслуживания посетителей.

Напомним, независимая оценка качества работы проводится по инициативе президента РФ. Годом ранее аналогичная процедура проводилась в отношении библиотек. Средний показатель по ним составил 84,81 балла, область заняла 29 место в общероссийском рейтинге.

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Теги: челябинская область, рейтинг, минкульт, новости культуры
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