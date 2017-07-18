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Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 17:34

Южноуральцы могут увидеть звездопад Персеиды


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 17 июля по 24 августа жители России смогут увидеть звездопад Персеиды – наблюдать за «небесным шоу» лучше вдали от ярко освещенного областного центра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пик звездопада придется на ночь на 13 августа. Лучше всего видны метеоры с полуночи и до рассвета. До 13 августа яркая Луна будет мешать ночным наблюдениям, а вот после 13 августа она начнет постепенно уходить и полностью исчезнет со звездного неба к 21 августа, когда наступит новолуние.

В городе наблюдать метеорный поток смысла нет, так как сильная засветка неба не позволит увидеть больше половины метеоров. Самое лучшее место для «небесного шоу» – это горы вдали от крупных городов и районных центров.

Кроме того, в ночь на 8 августа состоится еще одно астрономическое событие: ближе к 21.00 можно увидеть частное лунное затмение.

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Теги: звездопад, новости челябинска, космос
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