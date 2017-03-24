Южноуральцы приобщатся к быту предков на фестивале «Пламя Аркаима»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 11 июня состоится первый фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» – уже стартовал набор участников и продажа билетов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минкульта региона.

Гости фестиваля приобщатся к жизни и быту своих предков – состоятся турниры лучнников и метателей копья, прыжкам на щиты, борьба на поясах, бои кочевников.

Также подготовлены ярмарки исторических товаров: клинков, копий, стрел, печи, керамики, а также одежды, украшений и прочих элементов древнего быта. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и овладеть древнейшими ремеслами.

В фестивале примут участие ведущие клубы исторической реконструкции Урала и соседних регионов. Аркаимский фестиваль уникален тем, что здесь будут представлены эпохи и народы именно Южного Зауралья.

«На Аркаиме не будет викингов, славян и народов Древней Греции, которые чаще всего бывают на других фестивалях исторической реконструкции. Здесь их встретят аркаимцы, мадьяры, тюрки, люди Каменного века, которые оставили свой след именно на этой территории», – рассказала заведующая музеем заповедника «Аркаим» Мария Макурова.

Билет на фестиваль будет стоить всего 300 рублей, при предварительной покупке – 200 рублей.

Фото предоставлены пресс-службой министерства культуры