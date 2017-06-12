Южноуральская неделя в фотографиях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Фестивальное лето в Челябинской области считать открытым! В Брединском районе впервые прошел праздник исторической реконструкции «Пламя Аркаима», а под Миассом, в «Солнечной долине», – 41-я «Ильменка». Для тех, кто из-за занятости опять все пропустил, фотоотчет Агентства новостей «Доступ» о главных событиях с понедельника по воскресенье.

Начало недели ознаменовалось рассказом о том, как коротает свои пять лет «строгача» бывший министр спорта Челябинской области Юрий Серебренников.

Между прочим, экс-чиновник, как выяснилось, начальствует и за решеткой и уже привел в порядок местный клуб, тюремную библиотеку, столовую профилактория и тренажерный зал.

В Челябинске открылся летний городской фестиваль ГТО. Пасмурная погода и рабочий день ожидаемо сократили аудиторию болельщиков: трибуны были почти пустыми. Однако отсутствие зрителей не умерило спортивных устремлений детей.

Еще одним ярким спортивным событием стал возрожденный после 16-летнего перерыва Открытый турнир Челябинской области по спортивной гинастике «Орленок».

Не устают искать и устранять несправедливость активисты регионального отделения «Общероссийского народного фронта». Вот и на минувшей неделе «фронтовики» выяснили, где в Челябинской области самые-пресамые плохие дороги,

и помогли начать диалог с чиновниками отчаявшимся жителям Еманжелинска, которых из ветхого дома переселили в новый, но сразу аварийный.

Около 15 тыс. человек приняли участие в знаменитом Ильменском фестивале бардовской песни. Впрочем, в 2017 году здесь были не только барды, в том числе такие корифеи, как Олег Митяев и Леонид Сергеев, но и знаменитый рок-н-ролльщик Сергей Чиграков (Чиж), а также несколько молодых авторов-исполнителей, чьему стилю пока нет определения в отечественной музыкальной культуре.

яркой финальной точкой недели стало празднование Дня России. В Челябинске центральными событиями этого дня стали Парад дружбы народов и высадка «Сада ШОС-БРИКС».