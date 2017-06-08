Пустые трибуны, торжественная обстановка: в Челябинске открыли летний фестиваль ГТО

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 8 июня, на челябинском стадионе имени Елесиной состоялось открытие летнего городского фестиваля ГТО. Пасмурная погода и рабочий день ожидаемо сократили аудиторию болельщиков: трибуны были почти пустыми, детей – и то не всех – пришли поддержать только родители. Впрочем, сам спортивный праздник выглядел торжественно и ярко: для участников выступили звезды местного уровня, победителей чествовали чиновники из горадминистрации, а также «спортсмены, которыми мы гордимся» – бывшие воспитанники ХК «Трактор», а ныне матерые хоккеисты из клуба «Ак Барс». Про ГТО, золотые нагрудные знаки и упрямство шестилеток – в репортаже Агентства новостей «Доступ».

Выполнять нормативы на летний фестиваль ГТО съехались команды со всех районов города: у каждой – свои «экипировка» и лозунги. Торжественной колонной они прошли по бурым беговым дорожкам стадиона.

Их приветствовал начальник Управления по физкультуре и спорту города Евгений Иванов: «Друзья, вы ведь занимаетесь физкультурой не только ради значков, да? Вы это делаете для здоровья. Я хочу, чтобы спорт стал неотъемлемой частью нашей жизни. Удачи вам всем».

КАК ЭТО БЫЛО В 2016 ГОДУ (с Дубровским и Валуевым)

И спорт стал. По крайней мере, для участников. Шестилетняя челябинка Ольга сегодня получила золотой нагрудный значок, и это, по ее словам, только начало. «У меня мама – спортсменка, тренер по альпинизму. А я ее "хвостик": куда мама – туда и я. Больше всего на свете люблю бегать и побеждать. Думаю, что стану спортсменкой», – смеется маленькая чемпионка.

Ее «коллега» постарше – первоклассница Аня – в разговоре с корреспондентом АН «Доступ» была более амбициозной: «Пока золотой знак, пройдут годы – и я получу золотую медаль на Олимпийских играх. Я очень целеустремленная, верю, что меня ждет блестящая спортивная карьера».

Тем временем участники начали сдавать нормы ГТО. Рывок пудовой гири, подтягивание, стрельба, прыжки с места и с разбега – только часть испытаний. На каждого спортсмена – личный судья, поэтому схалтурить не получится.

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Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней, в соответствии с возрастными группами населения – от 6 до 70-ти и старше. Нормативы установлены по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам. Для получения знака отличия необходимо выполнить минимум восемь нормативов.

Каждому возрасту – свои нормы ГТО. Проверьте себя!

Напомним, с 2017 года официально выполнять нормы ГТО может население всех возрастных категорий. Ранее в Челябинске прием нормативов ГТО вели четыре центра: легкоатлетический комплекс имени Елесиной, Дворец спорта «Метар-спорт», спортивный комплекс «Лидер» и стадион «Калибр». В апреле открылся еще один, 5-й – на базе Дворца спорта «Торпедо» по адресу: Копейское шоссе, 5.