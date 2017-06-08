Вс, 11.06.2017, 08:03 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 8 июня 2017 года, 18:44

Пустые трибуны, торжественная обстановка: в Челябинске открыли летний фестиваль ГТО


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 8 июня, на челябинском стадионе имени Елесиной состоялось открытие летнего городского фестиваля ГТО. Пасмурная погода и рабочий день ожидаемо сократили аудиторию болельщиков: трибуны были почти пустыми, детей – и то не всех – пришли поддержать только родители. Впрочем, сам спортивный праздник выглядел торжественно и ярко: для участников выступили звезды местного уровня, победителей чествовали чиновники из горадминистрации, а также «спортсмены, которыми мы гордимся» – бывшие воспитанники ХК «Трактор», а ныне матерые хоккеисты из клуба «Ак Барс». Про ГТО, золотые нагрудные знаки и упрямство шестилеток – в репортаже Агентства новостей «Доступ».

Выполнять нормативы на летний фестиваль ГТО съехались команды со всех районов города: у каждой – свои «экипировка» и лозунги. Торжественной колонной они прошли по бурым беговым дорожкам стадиона.

Их приветствовал начальник Управления по физкультуре и спорту города Евгений Иванов: «Друзья, вы ведь занимаетесь физкультурой не только ради значков, да? Вы это делаете для здоровья. Я хочу, чтобы спорт стал неотъемлемой частью нашей жизни. Удачи вам всем».

КАК ЭТО БЫЛО В 2016 ГОДУ (с Дубровским и Валуевым)

И спорт стал. По крайней мере, для участников. Шестилетняя челябинка Ольга сегодня получила золотой нагрудный значок, и это, по ее словам, только начало. «У меня мама – спортсменка, тренер по альпинизму. А я ее "хвостик": куда мама – туда и я. Больше всего на свете люблю бегать и побеждать. Думаю, что стану спортсменкой», – смеется маленькая чемпионка.

Ее «коллега» постарше – первоклассница Аня – в разговоре с корреспондентом АН «Доступ» была более амбициозной: «Пока золотой знак, пройдут годы – и я получу золотую медаль на Олимпийских играх. Я очень целеустремленная, верю, что меня ждет блестящая спортивная карьера».

Тем временем участники начали сдавать нормы ГТО. Рывок пудовой гири, подтягивание, стрельба, прыжки с места и с разбега – только часть испытаний. На каждого спортсмена – личный судья, поэтому схалтурить не получится.

БОЛЬШЕ ФОТО – В РУБРИКЕ ФОТОДОСТУП

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней, в соответствии с возрастными группами населения – от 6 до 70-ти и старше. Нормативы установлены по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам. Для получения знака отличия необходимо выполнить минимум восемь нормативов.

Каждому возрасту – свои нормы ГТО. Проверьте себя!

Напомним, с 2017 года официально выполнять нормы ГТО может население всех возрастных категорий. Ранее в Челябинске прием нормативов ГТО вели четыре центра: легкоатлетический комплекс имени Елесиной, Дворец спорта «Метар-спорт», спортивный комплекс «Лидер» и стадион «Калибр». В апреле открылся еще один, 5-й – на базе Дворца спорта «Торпедо» по адресу: Копейское шоссе, 5.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: нормы гто, новости челябинска, гто, новости спорта
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

вчера, 20:55
Магнитогорский спортсмен стал вторым на чемпионате России в ходьбе на 20 км
вчера, 20:21
Католики и лютеране 11 июня празднуют День Святой Троицы
вчера, 16:45
Температура на Южном Урале в ночь на воскресенье опустится до нуля
вчера, 15:09
Дом купца Кузнецова в центре Челябинска продают за 13 млн рублей
вчера, 14:43
В мужском монастыре Челябинска будут обучать звонарному делу
вчера, 11:11
Россияне будут отдыхать три дня – с 10 по 12 июня
вчера, 09:54
Южноуральская ГИБДД проводит рейды по проверке тонировки машин
вчера, 09:25
Движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту восстановят утром 14 июня
09 июня, 18:07
18+ В Челябинске ищут мужчину, несшего мешок с головой и конечностями пенсионерки
09 июня, 16:09
Разбойник, нападавший на пожилых мужчин в Челябинске, получил 18 лет колонии
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость