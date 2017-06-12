Парад дружбы и земляные работы: Челябинск отмечает День России

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Центр города сегодня бурлит: сотни челябинцев вышли поприветствовать свою страну и признаться ей в любви.

Почти три тысячи участников, представляющие десятки национальностей, стали сегодня участниками шествия, приуроченного ко Дню России. Татары и башкиры, русские и чуваши, узбеки и киргизы, казахи и курды, и даже немцы. Парад дружбы народов возглавил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Корреспондент Агентства новостей «Доступ» поинтересовался, что заставило людей – и немолодых, и совсем юных – выйти сегодня на улицу, облачившись в национальные костюмы.

Так, Яна Чепилевская, актриса Театра моды русского костюма педуниверситета, призналась, что представляет сегодня не только свой вуз, но и свою семью: «У нас намешано много национальностей: бабушка – украинка, дедушка – татарин, есть родственники из Якутии, поэтому сегодняшний праздник важен и для меня лично. Помимо того, что я представляю университет, я, можно сказать, представляю свою семью», – рассказала студентка.

Славянский культурный центр делегировал на шествие оркестр народных инструментов «Садко», кстати, интернациональный: в составе – русские, казахи, башкиры, татары. И все они сегодня пели «Калинку».

«Для нас этот праздник – самый главный, у нас очень многонациональная страна, и мы, естественно, рады собраться все здесь вместе и отметить это праздник веселыми улыбками, песнями и танцами», – хором отвечают на вопросы участницы русского народного ансамбля «Крушина», которые, кажется, даже говорят нараспев, потому что, признаются, иначе не могут – душа все время просит песни.

Любовь Черемухина-Миллер, руководитель отдела немецкой культуры Дома дружбы народов Магнитогорска: «Почему мы сегодня здесь? Потому что это наша Родина, и другой у нас нет. Мы российские немцы, и Россия для нас – главная в сердце и жизни. В Германию погостить съездить можно, но потом – домой. Тут теплее и лучше». Кроме магнитогорских немцев, на праздник приехали копейчане, коркинцы, челябинцы. По словам руководителя областного немецкого культурного центра Ирины Вейс, благодаря многообразию народностей, которых приняла под свое крыло Россия, в стране сложился уникальный этнос, своеобразный культурный ландшафт. «А российские немцы еще и на редкость дисциплинированный народ, который свято служит своему государству – России», – добавила Ирина Вейс.

Ей созвучно мнение муфтия Рината Раева: «Суверенитет нашего государства состоит, прежде всего, в многообразии нашего народа. Наша страна не только многонациональная – она многоконфессиональная, и нам есть чему учиться друг у друга. А такой праздник, как сегодня, он одухотворяет подрастающее поколение, он напоминает молодежи о тех ценностях, которые несет каждая нация».

БОЛЬШЕ ФОТО – В РУБРИКЕ ФОТОДОСТУП

А по мнению митрополита Челябинского и Миасского Никодима, День России – это «прежде всего, символ неразрывного единства нашей великой страны, а также того, что она верна тем древним традициям, которые изначально существовали в нашей Отчизне».

Представители диаспор, национально-культурных центров, общественных организаций единым строем прошли по Кировке от Молодежного театра до театра оперы и балета имени Глинки. Завершилось шествие на площади Ярославского, где со сцены всех присутствующих поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

На площади Ярославского разместились белоснежные шатры: национальные костюмы, народные музыкальные инструменты, песни и танцы, изделия декоративно-прикладного творчества, традиционная кухня – со всем разнообразием культур смогли сегодня ознакомиться гости праздника. С главной сцены звучали поздравления, выступили лучшие танцевальные и вокальные коллективы города.

Здесь же, на площади перед Театром оперы и балета имени Глинки, в День России заложен уникальный «Сад ШОС-БРИКС». Десять остролистных кленов Эсмеральда стали украшением одной из центральных площадей областного центра. В мероприятии приняли участие почетные гости и дипломатические представители Узбекистана, Таджикистана, Китайской Народной Республики, Бразилии, Киргизии, Казахстана, Пакистана, Индии, ЮАР. Свой вклад в виде высаженных деревьев внесли губернатор Борис Дубровский и глава города Евгений Тефтелев.

Челябинск продолжает отмечать День России – после яркого Парада дружбы и земляных работ на пешеходной Кировке, а также во всех парках и скверах города проходят праздничные концерты.