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Агентство новостей Доступ 1 11 июня 2017 года, 17:19

Ильменка-2017: быть и петь


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Под Миассом, в «Солнечной долине», состоялся 41-й Ильменский фестиваль бардовской песни. Гостями стали несколько тысяч человек, может, не так много, как в предыдущие годы, но все же… Статистика будет позже, а свежие впечатления корреспондента Агентства новостей «Доступ» – уже сейчас.

О ПОГОДЕ

Скорее всего, не такое умопомрачительное, как раньше, количество зрителей объясняется достаточно депрессивным прогнозом погоды. Напомним, еще в пятницу, в день начала фестиваля, почти до четырех часов лило, как из ведра. Синоптики предупреждали о грозах с ветром и ливнями, однако бог бардовской песни – если такой есть – сжалился над любителями палаточного отдыха.

Те, кто не побоялся прогноза, убедились: синоптики ошибаются в обе стороны, – и наслаждались синим небом, легкими облачками и освежающим ветерком.

О НОВОМ

Ильменка продолжает оправдывать свое звание культурного бренда Челябинской области, привлекая, впрочем, любителей уже не только в чистом виде бардовской песни, но и рок-н-ролла, русского рока и еще парочки направлений, которым пока еще нет определения в отечественной культуре.

Одним из примеров последнего может служить московский исполнитель Павел Пиковский – несмотря на то, что на Южном Урале он впервые, зрители, которые пришли на концерт под общим названием «Неформатные наши», подпевали каждой его песне.А значит, поклонники уже имеются, и будем надеяться, основатель группы «Хьюго» не в последний раз в Челябинской области.

БОЛЬШЕ ФОТО – В РУБРИКЕ ФОТОДОСТУП

Не посрамили звания творческих наследников Олега Митяева воспитанники его студии в Челябинске. Многоголосие у ребят – на уровне, юные хористы отлично слышат друг друга, недостаток был, по мнению самого Митяева, лишь один: все песни исполнялись под сопровождение пианино. «Хотелось бы, ребята, чтобы ваша работа была все-таки ближе к бардовской песне. Поэтому я принял решение подарить вам гитару», – не смог маэстро уйти без подарка.

О ГЛАВНОМ

Все ждали Чижа – и он пришел, и даже вышел на сцену. Но сразу признался: «Ребята, я честно хотел прийти трезвым, но у меня сыну год исполнился!» В общем, сразу было ясно – вряд ли Сергей Николаич споет много. А впрочем, обязательная программа – в том числе, «Фантом», «Урал Байкер Блюз» и, конечно, «Вечная молодость» – была отыграна, как говорится «на автомате». И очень неплохо, потому что, во-первых, мастерство не пропьешь, а во-вторых, подпевала вся гора – при необходимости зрители готовы были подсказать слова.

Конечно, будут и возмущенные граждане – как же, они приехали на Чигракова, а он их так подвел… Может, они и правы со своей, утилитарной, точки зрения. Но вашей покорной слуги среди этих людей не будет. Скажу одно: Чиграков – просто честный чувак, искренний, не лживый, не притворщик, я рада была в этом убедиться и для меня это самое главное. В общем, если раньше Чиж вызывал только уважение и восхищение, то сейчас еще нежность и любовь. Несмотря ни на что, он офигенный.

Главный же движитель фестиваля Олег Митяев, казалось, был неутомим и спел не только на главной сцене.

Заглянул и на Лесную, порадовав многочисленных поклонников своими старыми – и уже, пожалуй, вечными хитами, среди которых были «Ножи» «Лето – это маленькая жизнь» и другие.

К слову, хотелось бы отметить организаторов и их чувство времени. Ни одна из сцен не пустовала ни минуты, а все участники, заявленные в программе (ее, кстати, выдавали всем прибывающим), появлялись перед зрителями и жюри тютелька в тютельку.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БОНУСАХ

Разбавляли музыкальную жизнь «Ильменки» мастера-«очумелые ручки». Все желающие могли приобрести самодельные обереги, талисманы и обычные – «неволшебные» – сувениры.

Впрочем, для рукодельников эти выходные были только разминочными – уже в следующую пятницу, 16 июня, здесь же, в «Солнечной долине» стартует еще один знаменитый уральский фестиваль – «Бажовка».

Поэтому творческое лето в Челябинской области продолжается. И будем надеяться, что с погодой нам снова повезет.

Ольга Бороденок

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Теги: фестивали в челябинской области, ильменка, ильменский фестиваль, культурные бренды челябинской области
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