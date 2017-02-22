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Агентство новостей Доступ 1 22 февраля 2017 года, 10:40

Южноуралец засудил «Равис» за летающую вывеску, разбившую его авто


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинской области засудил ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская» за поврежденный автомобиль – вывеску компании оторвало ветром и бросило на машину истца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Установлено, что мужчина припарковался около магазина «Равис», а спустя некоторое время вывеску компании сорвало ветром, и она упала на машину гражданина, повредив ее.

Ответчик возразил, что истец оставил машину возле магазина, а не на парковке. По мнению судьи, это не освобождает собственника рекламной конструкции от возмещения вреда. Более того, запрета на парковку около павильона не было.

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Суд удовлетворил иск и взыскал с ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская» 35,4 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба. Еще 5 тыс. рублей фирма должна отдать в счет расходов на оценщика, услуги представителя, оплату госпошлины.

Решение вступило в законную силу.

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Теги: суд, равис, новости челябинска
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