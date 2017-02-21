ЧТО ДЕЛАТЬ, если упавшая сосулька пробила ваш автомобиль

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Приближающаяся весна сулит челябинцам активное таянье снега и льда. Скопившиеся на крышах замерзшие сугробы и сосульки угрожают не только автомобилям, припаркованным под окнами, но и головам. Как только температура воздуха перевалила за 0, стало известно о первой пострадавшей иномарке. Упавшая с крыши сосулька пробила лобовое стекло авто у дома по Витебской, в самом центре города. Зачастую водители в суете не находят лучшего места для парковки, чем под крышами домов. Как быть, если из-за лени коммунальщиков пострадала именно ваша машина, в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентству новостей «Доступ» рассказал ведущий юрист компании «Право на защиту» Артем Артемьев.

ШАГ 1. Докажите, что сосулька упала именно с данной крыши

Оглядитесь вокруг – может, поблизости есть люди, которые могли видеть произошедшее. Во дворах жилых домов это могут быть бдительные пенсионерки или мамочки с детьми. Обменяйтесь с ними контактами.

Если место действия – парковка возле кафе или банка, то случившееся наверняка попало на запись камеры наружного наблюдения. Попросите у охраны запись.

ШАГ 2. Зафиксируйте происшествие в полиции

Найдите ближайший опорный пункт полиции и обратитесь к участковому. Он должен составить акт осмотра места происшествия.

ШАГ 3. Установите причиненный автомобилю ущерб

Для этого можно обратиться в компанию, занимающуюся оценкой. Они определят стоимость ремонта транспортного средства.

ШАГ 4. Попробуйте попросить возместить вам ущерб добровольно

Обязанность по уборке снега и сосулек с крыш лежит на Управляющей компании или собственнике здания. Платить за ремонт поврежденной машины обязаны именно они. Для начала направьте им претензию с требованием возмещения ущерба. Если УК или собственник пошли навстречу и согласились заплатить – дело в шляпе! Если виновники переживаний не отвечают или высылают вам «отписку», переходите к следующему шагу.

ШАГ 5. Подайте на УК или собственника в суд

Составьте и подайте в суд иск с требованием возмещения причиненного вам ущерба, куда приложите собственные свидетельства и справку из полиции. В исковом заявлении можно потребовать возместить также затраты на оценку и моральный вред.

Фото Николая Казанцева