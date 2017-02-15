Возложение венков и цветов в честь воинов-интернационалистов состоялось в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 15 февраля состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» – акция посвящена Дню памяти воинам-интернационалистам, исполнявшим служебный и воинский долг за пределами России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 15 февраля исполняется 28 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. Участие в вооруженном конфликте принимало более полумиллиона советских солдат и офицеров, среди которых около 10,5 тыс. южноуральцев.

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Мероприятие в честь воинов-интернационалистов состоялось на Аллее Славы. Участники возложили венки и цветы к мемориалу, почтили память погибших минутой молчания, а военнослужащие прошли торжественным маршем и дали залп из орудий.