Возбуждено 2 уголовных дела по факту нападения на бригаду скорой в Троицке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По факту нападения на бригаду скорой медицинской помощи 9 марта в Троицке (Челябинская область) возбуждено два уголовных дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Следственными органами возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 116 (побои) и 119 (угроза убийством) УК РФ, которые объединены в одно производство», – сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Наталья Мамаева.

Напомним, в ночь на 9 марта в подъезде дома 12 по улице Энергетиков в Троицке пьяный мужчина напал на санитара и фельдшера службы «03» в момент оказания медицинской помощи.

Ранее в отношении дебошира было возбуждено административное производство по статье 6.1.1. КоАП РФ (побои). По факту причинения телесных повреждений санитару была назначена судебно-медицинская экспертиза.

По словам Мамаевой, установлено, что мужчина также угрожал медработникам убийством.

Постановлением прокурора уголовное дело для производства предварительного следствия передано в городской СО.