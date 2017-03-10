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Агентство новостей Доступ 1 10 марта 2017 года, 09:26

На дебошира, порвавшего ухо санитару скорой помощи в Троицке, возбудили дело


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейские сообщили, что завели административное производство после нанесения побоев санитару скорой помощи в Троицке (Челябинская область), – решение о возбуждении уголовного дела будет принято только после проведения судебно-медицинской экспертизы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Информацию о нападении на санитара скорой помощи прокомментировали на высшем уровне. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в отношении правонарушителя, напавшего на бригаду скорой в Троицке возбудили дело по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). «По факту причинения телесных повреждений врачу (по данным СМП Троицка, санитару. – Прим. АН «Доступ») назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 9 марта в подъезде дома по улице Энергетиков. Местные жители вызвали скорую для незнакомца, лежавшего на лестничной клетке без сознания. Прибывшие на вызов медики попытались оказать горожанину помощь, но когда санитар наклонился к мужчине, тот набросился на него с кулаками, нанося удары по голове и телу, а также грубо оттолкнул фельдшера. «Больной» был просто пьян. В травмпункте сотруднику СМП зашили ухо.

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Теги: скорая помощь, новости троицка, дебошир
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