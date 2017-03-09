Подъездный дебошир порвал ухо санитару скорой помощи в Троицке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ночное дежурство обернулось избиением для сотрудника скорой помощи в Троицке (Челябинская область) – на санитара напал пьяный горожанин, лежавший в одном из подъездов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на 9 марта в подъезде дома по улице Энергетиков. Местные жители вызвали скорую для незнакомца, лежавшего на лестничной клетке без сознания. Прибывшие на вызов медики попытались оказать горожанину помощь, но когда санитар наклонился к мужчине, тот набросился на него с кулаками, нанося удары по голове и телу. «Больной» был просто пьян.

«Пострадал молодой, но опытный сотрудник. После случившегося его доставили в травмпункт. Там ему пришлось зашивать ухо. Сейчас сотрудник находится на больничном. Вот такая у нас опасная работа. Никогда не знаешь, кто тебя поджидает на очередном вызове. Бывают озлобленные люди. В прошлом году один пациент с ножом на сотрудников бросился. Хорошо, что никого не зарезал», – рассказали на станции скорой медицинской помощи Троицка.

Местный отдел полиции оказался не готов к комментариям на момент написания материала. На станции скорой помощи вообще не уверены, что стражи порядка доехали до места происшествия.

Ольга Плеханова