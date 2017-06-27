Юные хоккеисты сразились с воспитанниками «Трактора» в рамках дворовой лиги

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Ледовой арене «Трактор» 27 июня состоялся выставочный матч Детской дворовой хоккейной лиги – ребята 7-15 лет выступили против действующих игроков «Трактора» и его воспитанников разных лет, в том числе форварда «Вашингтон Кэпитэлз» Евгения Кузнецова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ХК «Трактор».

За «КХЛ+НХЛ» сыграли, в том числе, Никита Нестеров, Антон Бурдасов, Анатолий Раенко, Сергей Банашков, Андрей Конев, Александр Будкин, Владислав Фокин, Георгий Белоусов, Егор Дугин и Дмитрий Костромитин.

Игра с командой ДДХЛ завершилась вничью – 2:2, затем участники матча провели серию буллитов, в которой сильнее оказались профессиональные хоккеисты, реализовавшие два штрафных броска против одного.

«У нас таких матчей не было. Мы просто выходили на улицу и играли. На мой взгляд, хорошая инициатива, потому что дополнительное внимание к детскому хоккею не помешает. Возможно, подобные матчи отвлекут детей – будут меньше гулять или непонятно чем заниматься, вместо этого в хоккей поиграют. Когда с детьми играешь, всегда вспоминаешь себя. Все игры со старшими запоминаются, потому что ты переживаешь и стараешься. Надеюсь, эту инициативу поддержат и расширят. Я лично, чем смогу, тем помогу», – заявил воспитанники «Трактора» Евгений Кузнецов.

Во второй игре хоккеисты «КХЛ+НХЛ» сразились с «Ударом». Этот матч оказался серьезнее – играли быстрее, бросали с большей силой и не жалели вратаря. Итоговый счет – 4:2 в пользу «КХЛ+НХЛ».

О других сюрпризах предсезонки читайте в интервью директора ХК «Трактор» Ивана Сеничева

Игроков команды «Удар», занявшей I место в финале VI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги, наградил почетной грамотой начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска Евгений Иванов.

Фото пресс-службы ХК «Трактор»