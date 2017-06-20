Иван Сеничев: Болельщики «Трактора» в предсезонке получат улетный фестиваль

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Директор челябинского хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев рассказал в интервью АН «Доступ» о сюрпризах предсезонки, праздновании юбилея «Трактора» и подарках преданным болельщикам.

- Иван Викторович, для хоккеистов лето – это горячая пора отдыха, семейных дел и индивидуальных тренировок. А как клуб готовится к выходу игроков из отпуска, к новому сезону?

- Да, действительно, хоккеисты самостоятельно готовятся к предсезонным тренировкам, а для сотрудников и клуба и арены сейчас самое напряженное время: как подготовимся к сезону, какой настрой зададим – так наша команда и заиграет, так болельщики ее поддержат. Прошлый год, считаю, стал для нас неплохим: команда стала 4-й в Восточной конференции, вышла в плей-офф, сохранен костяк основных игроков, посещаемость арены на очень высоком уровне. На новый сезон подписаны хорошие легионеры и российские игроки, а самое главное – 70% нашей команды – это свои, челябинские, хоккеисты, воспитанники школы «Трактор». А значит, есть надежда на интересный сезон.

- Какие изменения ждут домашнюю арену клуба?

- В подготовке к сезону арена стоит на первом месте. Сейчас полным ходом идет ремонт раздевалок, подсобных помещений. Необходимые работы будут проведены с бетонной технологической плитой хоккейной коробки – очистка, ремонт и покраска. На фасаде арены планируется обновление подсветки букв в названии. Также мы планируем ремонт прилегающей к арене территории – кое-где просела тротуарная плитка, площадь перед ареной будет приведена в порядок.

Но хотелось бы отметить самое главное – по решению президента клуба губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского в новом сезоне у нас будет новый спортивный свет и хороший звук, а также, во время одной из пауз на Евротур, будет произведена замена информационного куба. Все закупки идут через тендеры, мы обязательно мониторим цены, ищем более выгодные для нас варианты.

Добавлю, что все эти преобразования являются также первыми шагами в подготовке к юниорскому чемпионату мира, который Челябинская область примет в апреле 2018 года.

- Как обстоят дела с безопасностью на арене? В наше время этот вопрос становится одним из главных при посещении мест массового скопления людей.

- Конечно, особое внимание мы продолжаем уделять обеспечению спокойного пребывания людей в нашей арене – существуют строгие нормы и требования к безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. А к сезону 2017/2018 меры безопасности в арене «Трактор» будут еще усилены, и для этого мы сегодня приобретаем дополнительные технические средства. Напомню, что наша домашняя арена в лидерах по обеспечению безопасности не только болельщиков, но и спортсменов. Одними из первых в Лиге, еще несколько лет назад, мы установили так называемые плавающие борта – они снижают риск трав при силовых приемах в игре, при контакте с бортом коробки. Это позволяет хоккеистам играть в более агрессивный, жесткий, а значит, более зрелищный хоккей.

- Иван Викторович, в этом году не проводится традиционный Кубок губернатора. Будет ли отсутствие любимого турнира как-то компенсировано?

- Мы уже озвучили план на нынешнюю предсезонку. К сожалению, в силу объективных обстоятельств в этом году не получится провести Кубок губернатора Челябинской области. Хотя, конечно, понимаем, как этот турнир всегда ждут болельщики. В прошлом году на всех играх был аншлаг, а «Трактор» стал победителем.

Но это не значит, что мы своих фанатов проигнорируем. Главным событием нынешней предсезонки станет фестиваль «Трактор open» – он состоится 4 августа. Это новый формат спортивно-культурного праздника с обязательным участием игроков команды. В прошлом году мы впервые провели такой фест – хоккеисты предстали перед своими любимыми болельщиками в кардинально иных ипостасях: игроки клуба работали в кофейне, продавали билеты, абонементы и сувениры с символикой клуба и своими автографами, вели «Веселые страты» в детской зоне, были экскурсоводами в музее, принимали нормы ГТО, стояли за диджейским пультом…

В этом году мы учли все «тонкие места», и обещаем еще более зрелищный и интересный праздник. И пусть это будет нашей маленькой компенсацией за непроведение Кубка губернатора.

- И все же, чем этот фестиваль будет отличаться от прошлогоднего?

- Не хочу раскрывать всех секретов, но скажу, что в этом году фестиваль будет более масштабным, будет еще больше точек активности, еще больше интересных развлечений для болельщиков разного возраста, мы с нашими партнерами и спонсорами готовим буквально шквал ценных подарков и призов, а всем детям – бесплатное мороженое.

В этом году мы также приглашаем разные федерации по видам спорта, с которыми у «Трактора» сложились хорошие отношения. Наши болельщики увидят воркаут, паркур, силовой экстрим, пауэрлифтинг, гиревой спорт… Ключевой момент фестиваля – представление новичков команды на главной сцене и выступление известных музыкальных групп.

Уверен, это будет обоюдный колоссальный заряд хорошей энергии.

- Иван Викторович, прошедший сезон был 70-м в истории «Трактора», а в декабре клуб отмечает юбилейный день рождения. Чем удивите и порадуете гостей?

- В сезоне 2016/2017 мы провели уникальную и очень яркую серию из семи матчей, каждый из которых был посвящен определенному десятилетию в истории команды. Каждая эпоха была прочно увязана с историей страны. По оценке болельщиков, нам удалось передать и дух, и эмоции, и яркие события каждого периода в истории команды.

К 70-летию клуба у нас будет приурочено несколько мероприятий: чествование ветеранов челябинского хоккея, «Неделя хоккея». Более подробная информация появится ближе началу чемпионата.

- В декабре на одном их матчей среди болельщиков была разыграна квартира, абонемент на новый сезон. Какие сюрпризы ждут преданных фанатов «Трактора» в нынешнем сезоне?

- Матч с розыгрышем квартире был просто ажиотажным. Очень рады за семью болельщиков, выигравшую квартиру. Тем более, у них не было своего жилья. Приятно, что любовь к «Трактору» и хоккею помогла решить столь сложный жилищный вопрос.

Да, билетная программа всегда волнует болельщиков. Владельцев абонементов в этом сезоне ждут приятные сюрпризы. Помимо того, что абонемент сам по себе выгоден как более дешевый вариант билета на матч, имеющий главное преимущество – свое собственное гарантированное и сохраняемое место, мы еще приготовили ряд подарков для наших постоянных болельщиков. Добавлю, что на каждом матче у нас проходит интересная развлекательная программа, спонсоры предоставляют большое количество подарков – это и планшеты, и смартфоны, сертификаты в SPA-салоны, развлекательные комплексы, кинотеатры, зоопарк, пиццерии. Все те, кто активно участвует в наших конкурсах – всегда с игры уходит с подарками. Так что покупайте абонементы, сезон обещает быть интересным.

А 4 августа ждем всех в отличном настроении на встрече с командой.

Болейте за «Трактор»!