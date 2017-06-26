ВНИМАНИЕ. Юные хоккеисты Челябинска померяются силами с форвардом «Вашингтон Кэпитэлз»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Выставочный матч Детской дворовой хоккейной лиги состоится во вторник, 27 июня, в арене «Трактор» – в нем примут участие дети от 7 до 15 и действующие игроки «Трактора» и его воспитанники разных лет, в том числе форвард «Вашингтон Кэпитэлз» Евгений Кузнецов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ХК.

Матч пройдет под девизом «Чемпионы: родом из детства!», перед игрой дети и профессиональные хоккеисты посоревнуются друг против друга.

В 12.45 начнется конкурс на точность броска, в котором сойдутся игрок из ДДХЛ и легенда челябинского хоккея – Евгений Кузнецов, Кузя. «Участники будут бросать от своей синей линии в пустые ворота, но задача Кузнецова осложняется тем, что ему предстоит бросать с отскоком от борта», – говорится в сообщении.

О других сюрпризах предсезонки читайте в интервью директора ХК «Трактор» Ивана Сеничева

В 13.00 участники проведут эстафету «змейка». Начало матча запланировано на 13.15.

Помимо Евгения Кузнецова, в мероприятии примут участие Никита Нестеров, Анатолий Раенко, Сергей Банашков, Андрей Конев, Александр Будкин, Владислав Фокин, Георгий Белоусов, Егор Дугин, Дмитрий Костромитин и игроки «Трактора» Илья Зиновьев, Александр Шаров, Артем Пеньковский, Евгений Петриков и Никита Жульдиков.

Также в программе автограф-сессия и награждение хоккейной команды «УДАР», занявшей I место в финале VI всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

Вход на мероприятие свободный – через кофейню Coffee T.