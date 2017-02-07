Виновником ДТП в Миассе, где пострадала 6-летняя девочка, мог быть сотрудник полиции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Виновником аварии с двумя пострадавшими в Миассе (Челябинская область) мог быть сотрудник полиции – в результате столкновения двух иномарок пострадали 6-летняя девочка и мужчина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Напомним, авария произошла вечером 6 февраля по улице Пушкина, 59. Сотрудник полиции 1977 года рождения, управляя Nissan JUKE в условиях снегопада, допустил занос машины и врезался во встречную легковушку Mazda 323 под управлением 34-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Mazda и девочка-пассажир 2011 года рождения с ушибами и переломами были госпитализированы. Отметим, что сотрудник полиции находился за рулем в свободное от службы время, трезвый.

Сейчас по факту ДТП проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Если вина полицейского будет установлена, его уволят со службы из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Фото отделения пропаганды ГИБДД Миасса