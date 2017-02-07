Мужчина и 6-летняя девочка стали жертвами ДТП на встречке в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) из-за снегопада произошло ДТП на встречной полосе – в результате столкновения двух иномарок пострадали 6-летняя девочка и мужчина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД города.

Авария произошла вечером 6 февраля на улице Пушкина, 59.

Житель Миасса 1977 года рождения, управляя Nissan JUKE, в условиях снегопада допустил занос машины и врезался во встречную легковушку Mazda 323 под управлением 34-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Mazda и девочка-пассажир 2011 года рождения с ушибами и переломами были госпитализированы.

Фото отделения пропаганды ГИБДД Миасса