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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 7 февраля 2017 года, 09:25

Мужчина и 6-летняя девочка стали жертвами ДТП на встречке в Миассе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) из-за снегопада произошло ДТП на встречной полосе – в результате столкновения двух иномарок пострадали 6-летняя девочка и мужчина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД города.

Авария произошла вечером 6 февраля на улице Пушкина, 59.

Житель Миасса 1977 года рождения, управляя Nissan JUKE,  в условиях снегопада допустил занос машины и врезался во встречную легковушку Mazda 323 под управлением 34-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Mazda и девочка-пассажир 2011 года рождения с ушибами и переломами были госпитализированы.

Фото отделения пропаганды ГИБДД Миасса

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Теги: дтп, снегопад, новости миасса, новости челябинска
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