В «резиновой квартире» в Магнитогорске были прописаны более 90 «жильцов»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) раскрыли очередную «резиновую квартиру» – в ней было зарегистрировано более 90 иностранцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Установлено, что местный житель незаконно зарегистрировал в своей квартире 91 иностранного гражданина за денежное вознаграждение в размере 150 рублей с человека, заведомо зная, что проживать они там не будут», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ), санкция которой предусматривает до 3 лет лишения свободы.