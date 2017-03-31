В апреле в Челябинске выберут самую красивую студентку ЮУрГУ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В следующую пятницу, 7 апреля, в Челябинске будут выбирать самую красивую студентку ЮУрГУ – финал ежегодного весеннего шоу состоится в 18.00 в конгрессно-выставочном холле города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В конкурсе примут участие 16 девушек. Последний месяц они работают не покладая рук: каждый их день – это череда репетиций, фотосессий и творческих испытаний. «Изюминка» шоу-2017 – театрализованная постановка: каждая участница выбрала для себя образ известной женщины одной из эпох.

«В каждой из нас живет истинная леди, которая умна, талантлива и по-своему великолепна. Важно – не потерять в себе любовь к жизни и творчеству», – комментирует режиссер и директор конкурса Дарья Васильева.

Ежегодно в жюри конкурса участвуют авторитетные сотрудники Южно-Уральского государственного университета: проректор по учебной работе, начальник управления по внеучебной работе, а также директор центра творчества. Среди независимых экспертов – медиа-персоны: Наталья Краснова, Руслан Мазитов, Арсен Карапетян.

Подробнее о конкурсе – на официальном сайте и в соцсетях.