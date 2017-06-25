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Агентство новостей Доступ 1 25 июня 2017 года, 13:48

В Челябинской области завершается подготовка к Расулевским чтениям


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале завершается подготовка к VI Всероссийским Расулевским чтениям – в 2017 году форум будет включать не только научно-практическую и культурную, но и развлекательную составляющие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Подготовку к мероприятию курирует лично губернатор Челябинской области Борис Дубровский. «Расулевские чтения стали всероссийской площадкой обсуждения актуальных вопросов ислама. Необходимо тщательно продумать программу… И город должен развиваться, меняться к лучшему – к июлю нужно подготовить Троицк к празднику, в том числе благоустроить сквер Памяти и провести наружные работы в медресе», – давал ранее поручения глава региона.

Практически все мероприятия пройдут в Троицке, однако старт чтениям 6 июля даст уникальная выставка в Челябинском историческом музее «Ислам. История, традиции, культура». Ее откроют губернатор Борис Дубровский и почетные гости конференции – потомок пророка Мухаммада шейх Абдурраззак Ассаиди, представители Центрального духовного управления мусульман России, а также Верховный Муфтий России Талгат Таджуддин.

На выставке «Ислам. История, традиции, культура» будут представлены три большие коллекции: из Государственного музея истории религии Санкт-Петербурга, Музея истории исламской культуры Казани и Национального музея Республики Башкортостан. Так, казанский музей представит в Челябинске коллекцию Коранов, переведенных на языки народов мира: помимо традиционных арабских текстов, здесь есть Кораны на хинди, суахили и других, еще более экзотических языках, а также издания XIX века на старотатарском языке, факсимильное издание Корана на испанском языке и Коран с переводом смыслов на уйгурский и китайский языки.

С 7 июля экспозиция будет открыта для всех желающих.

Научный форум продолжит работу 7 июля в Троицке. В этом году он посвящен теме, которая имеет широкое общественное значение и является ключом к пониманию процессов, происходящих в современном исламском сообществе: «Государство и российские мусульмане: Сотрудничество во благо России». Основная задача конференции: изучение и обобщение опыта взаимодействия органов власти и Оренбургского магометанского духовного собрания в Российской империи, отношений государства и мусульманских общин в советский период, а также опыта социального партнерства органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления с религиозными организациями мусульман в постсоветский период.

В ходе пленарного и секционных заседаний будут обсуждены вопросы современного состояния исследований исторических и духовных традиций российского ислама, актуальные проблемы мирового исламского сообщества, роль ислама в современном мире, вопросы сохранения историко-культурного наследия ислама, совершенствование научно-методической и нормативно-правовой базы государственной национальной политики, взаимодействия органов власти с религиозными объединениями и профилактики проявлений экстремизма.

В научном форуме примут участие представители органов власти, мусульманские лидеры ближнего и дальнего зарубежья, ведущие российские ученые-исламоведы.

Как рассказал министр культуры Алексей Бетехтин, гостей чтений в Троицке ждет яркая и разнообразная культурно-развлекательная программа: Башкирский государственный театр драмы представит зрителям замечательный спектакль «Юсуф и Зулейха», на главной площади города выступят команды международного клуба КВН. Также приезжают творческие коллективы Республики Башкортостан, Республики Татарстан и финалисты программы «Голос».

Итог Расулевских чтений 8 июля подведет областной Сабантуй. Традиционный Праздник плуга пройдет на нескольких площадках и по нескольким направлениям. В программе выступление лучших творческих коллективов области, а также гостей из республик Башкортостан и Татарстан, состязания по национальной борьбе куреш, скачки, традиционные спортивные игры.

Конкурсно-игровую программу готовит областной Дом дружбы народов. Гостям обещают конкурс тюбетеек и девичьих кос; пройдет конкурс талантов – на Сабантуе выберут лучших самодеятельных певцов, танцоров и музыкантов, последние посостязаются в игре на народных инструментах – домбре, курае, кубызе, гармони.

На другой площадке выстроится целая улица юрт с подворьями. Участники должны будут показать не только внутреннее убранство юрты, но и национальную кухню, костюмы, традиции. Приоритеты жюри будут определяться по трем номинациям: «лучшая юрта», «лучшее подворье», «лучший национальный уголок».

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Теги: челябинская область, афиша, борис дубровский, новости троицка, расулевские чтения, исторический музей
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